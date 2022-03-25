جورجينيو: إهداري ركلتي جزاء في التصفيات بخر حلم كأس العالم

الجمعة، 25 مارس 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

دومينيكو بيراردي - إيطاليا - مقدونيا

اعترف جورجينيو لاعب منتخب إيطاليا أن إهدارة لركلتي الجزاء أمام سويسرا في مرحلة التصفيات الأولية سببا في تبخر حلم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتلقى منتخب إيطاليا هزيمة غير متوقعة على يد مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 92 عن طريق ألكسندر ترايكوفسكي خلال المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

وقال جورجينيو لـ راي سبورت "سأكون صادقا، هذا مؤلم للغاية، لا أعتقد أننا كنا نفتقر إلى الإبداع، سيطر على المباريات دائما، وصنعنا العديد من الفرص ولسوء الحظ لم نتمكن من التأهل".

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وأضاف "ارتكبنا أخطاء كلفتنا الكثير، وتشمل ركلتي الجزاء ضد سويسرا، لا تزال تطاردني وهذا يثقل كاهلي".

وأهدر جورجينيو ركلتي جزاء في التصفيات، أزمت وضع إيطاليا، ولولا تلك التعادلات على أرضها وخارجها مع سويسرا لتأهلت مباشرة إلى كأس العالم.

واختتم لاعب تشيلسي تصريحاته "يقول الناس أننا بحلجة إلى رفع رؤوسنا والاستمرار، لكن هذا صعب".

وأهدر بطل أوروبا، فرصة التأهل لنهائي الملحق لملاقاة البرتغال، ليغيب عن المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

ويلتقي منتخب مقدونيا الشمالية في نهائي هذا المسار مع البرتغال التي تخطت عقبة تركيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

كأس العالم إيطاليا جورجينيو
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