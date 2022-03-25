استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هيثم فاروق.. أحمد حسن في المركز الرابع
الجمعة، 25 مارس 2022 - 13:08
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك هيثم فاروق نجم مصر والزمالك وفاينورد السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:
1- محمد صلاح
2- حسام حسن
3- محمد أبو تريكة
4- أحمد حسن
5- محمود الخطيب
6- إبراهيم يوسف
7- عماد متعب
8- أحمد فتحي
9- أحمد الكاس
10- عصام الحضري
*أي اختيارات بعد أول 5 لا تحصل على نقاط وتكون بناء على طلب النجم المشارك في الاستفتاء
هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
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