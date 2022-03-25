كيلليني: نرتكب أخطاء منذ سبتمبر ودفعنا ثمنها.. نحن في حالة ذهول

تسيطر حالة من الذهول على جورجيو كيلليني قائد منتخب إيطاليا بعد تبخر حلم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتلقى منتخب إيطاليا هزيمة غير متوقعة على يد مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 92 عن طريق ألكسندر ترايكوفسكي خلال المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

وقال كيلليني في تصريحات لـ راي سبورت: "من الصعب تفسير ما حدث، لكني أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة دون أن نتمكن من التسجيل".

وأضاف "من الصعب أن يقول الآخرون أننا لعبنا بغرور وغطرسة، لكننا ارتكبنا أخطاء منذ سبتمبر الماضي حتى الآن، ودفعنا ثمنها، نحن في حالة ذهول".

وعند سؤاله عما إذا كانت هذه المباراة الأخيرة له بقميص إيطاليا، علق مدافع يوفنتوس "يجب أن نبدأ من جديد وهذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك".

وأهدر بطل أوروبا، فرصة التأهل لنهائي الملحق لملاقاة البرتغال، ليغيب عن المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

ويلتقي منتخب مقدونيا الشمالية في نهائي هذا المسار مع البرتغال التي تخطت عقبة تركيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.