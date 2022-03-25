تصفيات كأس العالم - المكسيك تتعادل مع أمريكا.. وكندا تقترب رغم الخسارة

الجمعة، 25 مارس 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

المكسيك - أمريكا

تعادلت المكسيك مع ضيفتها أمريكا بدون أهداف صباح الجمعة في الجولة 12 من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وخسرت كندا بهدف سيلسو بورجس في الدقيقة 45+1 أمام مضيفتها كوستاريكا.

وفرطت بنما في تقدمها بهدف رولاندو بلاكبرن في الدقيقة 23 لتتعادل أمام ضيفتها هوندوراس التي سجلت بواسطة كيفن لوبيز في الدقيقة 65.

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وتعادلت جامايكا مع ضيفتها السلفادور بهدف لمثله وفقد الفريقان مسبقا فرصة التأهل للمونديال.

وحافظت كندا على صدارة ترتيب التصفيات برصيد 25 نقطة وتليها أمريكا بـ22 نقطة ومثلها المكسيك وتحتل كوستاريكا المركز الرابع برصيد 19 نقطة مبتعدة بنقطة عن بنما الخامسة.

وتتأهل أول 3 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم ويلعب الرابع ملحقا ضد بطل أوقيانوسيا.

ومساء الأحد في الجولة قبل الأخيرة تلعب كندا ضد جامايكا وتحل كوستاريكا ضيفة على السلفادور وتستضيف أمريكا فريق بنما وتواجه المكسيك مضيفتها هوندوراس.

تصفيات كأس العالم المكسيك أمريكا كندا
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