قائد بيرو ينفجر بعد كرة جدلية كادت تنقذ منتخبه أمام أوروجواي

هاجم باولو جيريرو مهاجم منتخب بيرو اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بعد كرة جدلية كادت تدرك التعادل في الدقائق الأخيرة أمام أوروجواي.

وحسم أوروجواي تأهله لكأس العالم بعد الفوز على بيرو بهدف دون رد، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

وكتب جيريرو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مع كل الاحترام لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) وللحكام ولكل المسؤولين عن حكم الفيديو المساعد، هذا ليس عدلا".

وأضاف "أتمنى أن يفعلوا شيئا لأننا قدمنا أداء جيدا جدا والكل يعلم ذلك، أتمنى أن يظهر المسؤول لأن ذلك يحرمنا من التأهل لكأس العالم".

وتابع "كان يجب الاستعانة بحكم الفيديو في لقطة ومباراة كهذه".

ماذا حدث؟

بينما كانت أوروجواي متقدمة بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع، سدد مجيل تراوكو لاعب بيرو كرة قوية أنقذها سيرجيو روكت حارس مرمى أوروجواي من على خط المرمى، لكنه تراجع إلى داخل مرماه مباشرة بعد ذلك وكانت الكرة لاتزال في يده.

ولم يحتسب حكم المباراة هدفا لبيرو، وبرر ذلك بأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى ورفض مراجعة حكم الفيديو المساعد.

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بيرو لم تودع التصفيات بعد ولايزال أمامها فرصة لخطف بطاقة الصعود إذا ضمنت المركز الخامس.

وسيتم تحديد صاحب المركز يوم الثلاثاء، إذ تلعب بيرو، الخامسة برصيد 21 نقطة، ضد ضيفتها باراجواي بينما تحل كولومبيا ضيفة على فنزويلا وتلعب تشيلي ضد أوروجواي.

وسيلعب خامس تصفيات أمريكا الجنوبية ضد منتخب آسيوي في الملحق.