حسام حسن: الاتحاد؟ صفحة أُغلقت.. الفريق تنقصه أمور إدارية

يرى حسام حسن أيقونة مصر والأهلي والزمالك السابق أن نادي الاتحاد السكندري تنقصه بعض الأمور الإدارية ليحقق نتائج أفضل.

ورحل "العميد" عن الفريق منذ أيام وخلفه عماد النحاس.

وقال حسام حسن عبر قناة إم.بي.سي مصر:"الاتحاد؟ صفحة أٌغلقت. أدينا مهمتنا، الفريق ظل في الدوري موسمين متتاليين، كان من قبل ينافس على الهبوط".

وأضاف "خاطرنا في بداية تعاقدنا مع الفريق، كان يحاول البقاء في الدوري واستطعنا البقاء، وكنا قريبين بعد ذلك من المشاركة في بطولة إفريقية".

واستمر "النادي بحاجة لتعديل بعض الأمور الإدارية ليكون أفضل، هناك لاعبون ستروهم في منتخب مصر قريبا وستتنافس عليهم الأندية الكبيرة".

وأتم "حاليا أنا في فترة راحة بعد نهاية الرحلة مع الاتحاد، عادة أوقع عقدا لمدة موسم مع أي فريق لكي أكون حرا، ولتكون للإدارة الحرية في اتخاذ القرار بعد نهاية الفترة".

وقاد "العميد" فريق زعيم الثغر من أكتوبر 2020 وأنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز السابع.

ودرب حسام حسن فرق المصري والمصرية للاتصالات والزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة والأردن وبيراميدز وسموحة.