حسام حسن: الاتحاد؟ صفحة أُغلقت.. الفريق تنقصه أمور إدارية

الجمعة، 25 مارس 2022 - 11:40

كتب : FilGoal

حسام حسن - سموحة والاتحاد السكندري

يرى حسام حسن أيقونة مصر والأهلي والزمالك السابق أن نادي الاتحاد السكندري تنقصه بعض الأمور الإدارية ليحقق نتائج أفضل.

ورحل "العميد" عن الفريق منذ أيام وخلفه عماد النحاس.

وقال حسام حسن عبر قناة إم.بي.سي مصر:"الاتحاد؟ صفحة أٌغلقت. أدينا مهمتنا، الفريق ظل في الدوري موسمين متتاليين، كان من قبل ينافس على الهبوط".

أخبار متعلقة
سيد معوض: خسرنا 6 من غانا بسبب تبديل متهور لـ برادلي بيل يوجه رسالة لمنتقديه: عليكم أن تخجلوا من أنفسكم نفاد تذاكر مباراة الإياب بين مصر والسنغال تصفيات كأس العالم - أوروجواي إلى قطر بإسقاط بيرو.. والإكوادور تتأهل رغم الخسارة

وأضاف "خاطرنا في بداية تعاقدنا مع الفريق، كان يحاول البقاء في الدوري واستطعنا البقاء، وكنا قريبين بعد ذلك من المشاركة في بطولة إفريقية".

واستمر "النادي بحاجة لتعديل بعض الأمور الإدارية ليكون أفضل، هناك لاعبون ستروهم في منتخب مصر قريبا وستتنافس عليهم الأندية الكبيرة".

وأتم "حاليا أنا في فترة راحة بعد نهاية الرحلة مع الاتحاد، عادة أوقع عقدا لمدة موسم مع أي فريق لكي أكون حرا، ولتكون للإدارة الحرية في اتخاذ القرار بعد نهاية الفترة".

وقاد "العميد" فريق زعيم الثغر من أكتوبر 2020 وأنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز السابع.

ودرب حسام حسن فرق المصري والمصرية للاتصالات والزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة والأردن وبيراميدز وسموحة.

الاتحاد السكندري حسام حسن
نرشح لكم
سيد معوض: خسرنا 6 من غانا بسبب تبديل متهور لـ برادلي نفاد تذاكر مباراة الإياب بين مصر والسنغال مواعيد مباريات اليوم 25 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. مصر تتحدى السنغال ضيوف: أحب زيزو.. ومصر تمتلك مواهب كثيرة ولكن حازم إمام لـ في الجول: أطالب الجمهور بالتشجيع 90 دقيقة.. وسنراعي الدعوات لاحقا لكل النجوم الدرجة الثانية - دكرنس يشعل صراع التأهل في مجموعة بحري مران الزمالك – تقسيمة قوية.. وتأهيل لشيكابالا حمد إبراهيم يواصل تجربة خطط جديدة للعودة في الدوري.. وإصابة لاعب الإسماعيلي
أخر الأخبار
جورجينيو: إهداري ركلتي جزاء في التصفيات بخر حلم كأس العالم 12 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كيلليني: نرتكب أخطاء منذ سبتمبر ودفعنا ثمنها.. نحن في حالة ذهول 44 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - المكسيك تتعادل مع أمريكا.. وكندا تقترب رغم الخسارة ساعة | تصفيات كأس العالم
قائد بيرو ينفجر بعد كرة جدلية كادت تنقذ منتخبه أمام أوروجواي ساعة | تصفيات كأس العالم
حسام حسن: الاتحاد؟ صفحة أُغلقت.. الفريق تنقصه أمور إدارية ساعة | مصر
سيد معوض: خسرنا 6 من غانا بسبب تبديل متهور لـ برادلي ساعة | مصر
بيل يوجه رسالة لمنتقديه: عليكم أن تخجلوا من أنفسكم ساعة | أوروبا
تصفيات كأس العالم - أوروجواي إلى قطر بإسقاط بيرو.. والإكوادور تتأهل رغم الخسارة 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات 4 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر