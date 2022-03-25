سيد معوض: خسرنا 6 من غانا بسبب تبديل متهور لـ برادلي

استرجع سيد معوض نجم مصر والأهلي والإسماعيلي السابق ذكرياته مع مباراة غانا في تصفيات كأس العالم 2014.

وجلس الظهير الأيسر السابق بديلا في مباراة الذهاب ضد النجوم السوداء التي خسرها الفراعنة بنتيجة 6-1 ليتعقد موقفهم في التأهل لمونديال البرازيل.

وروى معوض عبر قناة إم.بي.سي مصر "نحن أمام مباراتين، لابد من عدم التهور. قلت من قبل إنني لن أنسى درسا تعلمته من مباراة غانا".

وواصل "خسرنا في الشوط الأول 3-1 ثم أجرى المدرب بوب برادلي تبديلا متهورا بنزول (محمود عبد الرازق) شيكابالا بدلا من أحمد شديد، وعاد وليد سليمان ظهيرا أيسر".

وأضاف "فتحنا الملعب فخسرنا 6، لو كان اللقاء انتهى 3-1 كانت فرصتنا لتكون أفضل في الإياب".

وفازت مصر إيابا بهدفين لهدف لكن غانا عبرت إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

وبعد 4 سنوات أقصى الفراعنة فريق غانا من التصفيات وتأهلوا على حسابه لمونديال روسيا 2018.

وتستعد مصر لمواجهة السنغال يوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.