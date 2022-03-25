بيل يوجه رسالة لمنتقديه: عليكم أن تخجلوا من أنفسكم

ليلة مثالية عاشها جاريث بيل لاعب ريال مدريد بعدما قاد ويلز للفوز على النمسا، في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

رجل المباراة الأول لم يدع الأمر يمر مرور الكرام، ووجه بيل رسالة إلى منتقديه عقب نهاية المباراة.

وقال بيل في تصريحات لـ سكاي سبورتس: "أدائي اليوم ليس رسالة لأحد، فإرسالها مضيعة للوقت".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها، علق بيل: "مثير للاشمئزاز، يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

وسجل جاريث بيل هدفين ليقود منتخب بلاده إلى فوز ثمين بنتيجة هدفين مقابل هدف، لتحافظ ويلز على فرصتها القوية في التأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1958.

ويلتقي المنتخب الويلزي في نهائي هذا المسار مع الفائز من المواجهة بين المنتخبين الاسكتلندي والأوكراني التي تأجلت إلى يونيو المقبل.