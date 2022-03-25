نفاد تذاكر مباراة الإياب بين مصر والسنغال

الجمعة، 25 مارس 2022 - 10:44

كتب : محمد عبد العظيم

محمد صلاح وإدريسا جانا - مصر × السنغال

أعلنت شركة ديوتالي نفاذ تذاكر مباراة السنغال ومصر المقرر إقامتها يوم الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وطرحت الشركة التذاكر عبر موقعها الإلكتروني وأعلنت مساء الخميس نفادها.

وتجري المباراة على ملعب دياموند الأولمبي في داكار عاصمة السنغال يوم الثلاثاء الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

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بينما الذهاب ينطلق اليوم الجمعة الساعة 9:30 مساء في استاد القاهرة.

ويتنافس المنتخبان على مقعد في مونديال قطر.

بينما المقاعد الأربعة الأخرى المخصصة لقارة إفريقيا تتنافس عليها الجزائر أمام الكاميرون، غانا أمام نيجيريا، تونس أمام مالي، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

وتجري مباريات الذهاب اليوم الجمعة في مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا ومالي.

بينما الإياب يوم الثلاثاء على ملاعب المنتخبات الأخرى.

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