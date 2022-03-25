تصفيات كأس العالم - أوروجواي إلى قطر بإسقاط بيرو.. والإكوادور تتأهل رغم الخسارة

الجمعة، 25 مارس 2022 - 10:53

كتب : FilGoal

أوروجواي - بيرو

تأهل منتخبا الإكوادور وأوروجواي إلى كأس العالم 2022 المقام في قطر ليلتحقا بالبرازيل والأرجنتين المتأهلتين سلفا من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وعبرت أوروجواي إلى المونديال بالفوز على بيرو بهدف جورجيان دي أرسكايتا في الدقيقة 42، ليكون الفوز الثالث على التوالي بعد أربع هزائم متتالية في التصفيات الحالية.

وكادت أوروجواي تفقد الفوز بعد تسديدة ميجيل تراوكو لاعب بيرو التي تصدى لها سيرخيو روشيت حارس الأولى في الوقت البديل من الشوط الثاني، الأخير تراجع خطوة للخلف وأصبح داخل مرمى فريقه وهو ممسك بالكرة.

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وأشار حكم المباراة إلى أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكامل محيطها لتحافظ أوروجواي على انتصارها الثمين.

وستشارك أوروجواي في المونديال للمرة الرابعة على التوالي والـ14 في التاريخ، وتوجت باللقب في 1930 و1950.

وحجز منتخب الإكوادور مقعده رغم الهزيمة التي تلقاها من باراجواي بنتيجة 3-1.

وسجل روبرت مورلاس وبيرو هنكمبدي وميخيل ألميرون ثلاثية باراجواي بينما سجل خوردي كايسيدو هدف الإكوادور الوحيد.

وتجمد رصيد المنتخب الإكوادوري عند 25 نقطة، لكنه حافظ على موقعه في المركز الثالث بجدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام منتخب أوروجواي.

واستفاد منتخب الإكوادور من فوز أوروجواي على بيرو في مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت، ليرافقه إلى النهائيات.

ويخوض منتخب الإكوادور كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

بينما تتصارع بيرو وكولومبيا وتشيلي على بلوغ ملحق تصفيات المونديال

وسيلعب خامس تصفيات أمريكا الجنوبية ضد منتخب آسيوي في الملحق.

وفي الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء ستلعب بيرو، الخامسة برصيد 21 نقطة، ضد ضيفتها باراجواي بينما تحل كولومبيا ضيفة على فنزويلا وتلعب تشيلي ضد أوروجواي.

الإكوادور أوروجواي تصفيات كأس العالم
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