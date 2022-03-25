تصفيات كأس العالم - كولومبيا تعزز فرصتها بسحق بوليفيا.. والبرازيل تقلص حظوظ تشيلي برباعية

عززت كولومبيا فرصتها في التأهل لكأس العالم 2022 بسحق ضيفتها بوليفيا بنتيجة 3-صفر صباح الجمعة في الجولة 17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وسجل لويس دياز وميجيل بورخا وماتيوس أوريبي أهداف كولومبيا في الدقائق 39 و72 و90 لترفع رصيدها إلى 20 نقطة محتلة المركز السادس في الترتيب.

وفي المقابل تقلصت حظوظ تشيلي بخسارتها الكبيرة أمام مضيفتها البرازيل بأربعة أهداف دون رد.

وسجل نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 44 وأحرز فينيسيوس جونيور في الدقيقة 45+1 ونال فيليبي كوتينيو من الشباك بركلة جزاء في الدقيقة 72 واختتم ريتشارليسون رباعية سيليساو في الدقيقة 91.

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وعززت البرازيل، المتأهلة سلفا إلى المونديال، تصدرها لترتيب التصفيات بالوصول إلى النقطة 42 بينما لتشيلي 19 نقطة وتحتل المركز السابع.

وضمنت البرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروجواي التأهل لكأس العالم وتتصارع بيرو وكولومبيا وتشيلي على بلوغ الملحق.

وسيلعب خامس تصفيات أمريكا الجنوبية ضد منتخب آسيوي في ملحق تصفيات كأس العالم.

وفي الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء ستلعب بيرو، الخامسة برصيد 21 نقطة، ضد ضيفتها باراجواي بينما تحل كولومبيا ضيفة على فنزويلا وتلعب تشيلي ضد أوروجواي.