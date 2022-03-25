مواعيد مباريات اليوم 25 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. مصر تتحدى السنغال

الجمعة، 25 مارس 2022 - 09:55

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون

تجري اليوم الجمعة مباريات الذهاب من المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويلعب منتخب مصر ضد ضيفه السنغالي الساعة 9:30 مساء وتنقل أون تايم سبورتس 1 و2 المباراة.

وفي الخامسة مساء تلعب الكونغو الديمقراطية ضد المغرب (SSC Sport 3 - الرياضية المغربية).

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وتستضيف مالي فريق تونس (7 مساء - SSC Sport 3 - التونسية الوطنية 1).

وتواجه الكاميرون فريق الجزائر (7 مساء - SSC Sport 4 - الجزائرية الأولى).

وتحل نيجيريا ضيفة على غانا (9:30 مساء - SSC Sport 4).

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