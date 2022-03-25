مواعيد مباريات اليوم 25 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. مصر تتحدى السنغال
الجمعة، 25 مارس 2022 - 09:55
كتب : FilGoal
تجري اليوم الجمعة مباريات الذهاب من المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
ويلعب منتخب مصر ضد ضيفه السنغالي الساعة 9:30 مساء وتنقل أون تايم سبورتس 1 و2 المباراة.
وفي الخامسة مساء تلعب الكونغو الديمقراطية ضد المغرب (SSC Sport 3 - الرياضية المغربية).
وتستضيف مالي فريق تونس (7 مساء - SSC Sport 3 - التونسية الوطنية 1).
وتواجه الكاميرون فريق الجزائر (7 مساء - SSC Sport 4 - الجزائرية الأولى).
وتحل نيجيريا ضيفة على غانا (9:30 مساء - SSC Sport 4).
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