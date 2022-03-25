مواعيد مباريات اليوم 25 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. مصر تتحدى السنغال

تجري اليوم الجمعة مباريات الذهاب من المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويلعب منتخب مصر ضد ضيفه السنغالي الساعة 9:30 مساء وتنقل أون تايم سبورتس 1 و2 المباراة.

وفي الخامسة مساء تلعب الكونغو الديمقراطية ضد المغرب (SSC Sport 3 - الرياضية المغربية).

وتستضيف مالي فريق تونس (7 مساء - SSC Sport 3 - التونسية الوطنية 1).

وتواجه الكاميرون فريق الجزائر (7 مساء - SSC Sport 4 - الجزائرية الأولى).

وتحل نيجيريا ضيفة على غانا (9:30 مساء - SSC Sport 4).

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