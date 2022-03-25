ليكيب تفجر قنبلة بشأن مستقبل مبابي

فجرت صحيفة "ليكيب" مفاجأة في عملية انتقال كيليان مبابي في الصيف المقبل، وأشارت لبدأ برشلونة التحرك لضم المهاجم الفرنسي.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده ما يفتح الباب لرحيله في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وارتبط اسم مبابي كثيرا بـ ريال مدريد عقب ترك الفريق الباريسي وفقا لعديد التقارير.

وخرج تقرير الصحيفة الفرنسية ليكشف تحرك برشلونة لضم اللاعب، وأن "مبابي لم يغلق الباب في وجه الفريق الكتالوني ويستمع لهم وسيركز على جودة المشروع الرياضي".

وأضاف التقرير "يعد ريال مدريد في المقدمة، لكن برشلونة يشعر أن صفقة مبابي ستكون أرخص من التعاقد مع إرلينج هالاند".

وأوضح التقرير كيف سيحاول برشلونة ضم المهاجم الفرنسي عن طريق "القرض الممنوح بقيمة 595 مليون يورو بالإضافة لـ 70 مليون يورو من التعاقد مع سبوتيفاي، فأن برشلونة يؤمن بقدرته على المنافسة لضم مبابي وتقديم عرض يمكنه التفكير به".

وأتم التقرير أن مبابي لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى الآن.

ويستعد الآن مبابي رفقة منتخب فرنسا لمواجهتي جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وديا الشهر الجاري بعدما ضمنت التأهل لكأس العالم.

الفرنسي البالغ 23 عاما خاض الموسم الجاري 37 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 17.

وإجمالا بقميص الفريق الباريسي سجل 158 هدفا وصنع 78 في 208 مباراة بجميع المسابقات وتوج بـ 12 لقبا وحصد لقب هداف الدوري الفرنسي 3 مرات، بالإضافة للقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب بلاده.