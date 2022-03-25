ضيوف: أحب زيزو.. ومصر تمتلك مواهب كثيرة ولكن

أشاد الحاج ضيوف مهاجم منتخب السنغال السابق إنه يحب أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر مشيدا بما يقدمه.

وتحدث ضيوف لقناة "المحور" عن لقاء مصر والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 قائلا: "أنا حزين لرؤية فريقين كبيرين في إفريقيا يواجهان بعضهما البعض من أجل مقعد في المونديال، أتمنى أن يكون لدى إفريقيا 10 منتخبات تتأهل لكأس العالم".

وأكمل "المباراة المقبلة بين مصر والسنغال مختلفة كليا عن لقاء كأس أمم إفريقيا، غدا نتحدث عن كأس العالم هذه مباراة تلقي بضغط أكثر على المنتخبين".

وتابع "وإن نظرنا للاعبين لدينا أفضل حارس في العالم وأفضل مدافع وساديو ماني ومصر كذلك لديها العديد من اللاعبين المميزين".

video:1

وأكمل "غدا ستكون مباراة تكتكية لأن لا أحد يمكن أن يقول إنه سيفوز بل يجب عليه بذل الجهد وغلق المساحات واستغلال الضربات الحرة وكيف سيكون تركيز محمد صلاح وساديو ماني لأن كل منهما يستطيع جلب الفوز لفريقه من خلال التركيز".

وعن حسام حسن أسطورة منتخب مصر قال: "في السنغال وأنا لاعب كانوا يقولون لي أنت حسام حسن، أنا أحبه كثيرا وتعلمت منه الكثير وكان دائما يعتز باللعب لمنتخب بلاده".

وبسؤاله عن لاعب خطير في منتخب مصر بعد صلاح أجاب "بعد صلاح أحب زيزو في منتخب مصر هو لاعب صغير وسريع ولديه شخصية مميزة في الملعب".

وأتم "مصر تمتلك العديد من المواهب لكن أغلب اللاعبين يتواجدون مع الأهلي والزمالك وبيراميدز ولا يخرجوا للاحتراف".