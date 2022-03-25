جاريث بيل الممتع يقود ويلز لإسقاط النمسا.. والسويد تعبر التشيك بصعوبة نحو نهائي ملحق التصفيات

قاد جاريث بيل منتخب ويلز لإسقاط النمسا بهدفين لهدف مساء يوم الخميس في نصف نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستضاف منتخب ويلز منافسه النمسا في ملعب كارديف.

افتتح بيل أهداف المباراة في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة بيسراه من ركلة حرة.

وأضاف الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

وقلص مارسيل ساباتيزر النتيجة بهدف للنمسا في الدقيقة 64.

وبذلك سيلتقي منتخب ويلز مع الفائز من مباراة اسكتلندا وأوكرانيا في نهائي ملحق التصفيات.

وكانت مباراة اسكتلندا وأوكرانيا تم تأجيلها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق.

ولم يتم تحديد موعد للمباراة بيد إن أغلب التقارير أشارت إلى أنها قد تقام في التوقف الدولي المقبل في شهر يونيو.

وأما في ملعب فريندز آرينا فاز منتخب السويد صاحب الأرض على التشيك بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد روبن كايسون في الدقيقة 110 بعدما لجوء المنتخبين لشوطين إضافيين عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

بتلك النتيجة سيواجه منتخب السويد منافسه بولندا في النهائي.

وكانت بولندا ستواجه روسيا في نصف النهائي لكن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا تم استبعاد الأخير من التصفيات.