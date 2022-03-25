بركلة جزاء ضائعة.. البرتغال تنجو من مصير إيطاليا وتضرب تركيا بثلاثية

الجمعة، 25 مارس 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

البرتغال × تركيا

تغلب منتخب البرتغال على ضيفه منتخب تركيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدراجاو ضمن منافسات ملحق قارة أوروبا المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر.

البداية أتت بمحاولة من كريستيانو رونالدو حلقت فوق العارضة في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 11 أرسل برونو فيرنانديز تمريرة رائعة إلى جوتا الذي أهدر هدفا محققا فوق العارضة.

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وأتى الهدف الأول في الدقيقة 15 بواسطة أوتافيو، بعد ارتداد تسديدة برناردو سيلفا من القائم ليتابعها لاعب بورتو في الشباك.

وفي الدقيقة 27 وصلت الكرة إلى أوركون كوكو الذي كاد يتعادل لتركيا، ولكن الحارس ديوجو كوستا تصدى.

سجل منتخب البرتغال ثاني أهدافه بواسطة ديوجو جوتا في الدقيقة 42 برأسية بعد عرضية من أوتافيو.

وفي الدقيقة 56 أهدر جوتا الثالث بعد أن وصلت إليه الكرة لينفرد مبكرا، ومع خروج الحارس سدد الكرة فوق المرمى.

تمكن بوراك يلماز من تقليص الفارق في الدقيقة 65 بعد تلقيه تمريرة جنكيز أوندير ليسجل الهدف وتصبح النتيجة 2-1.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو نال منتخب تركيا ركلة جزاء، ولكن بوراك يلماز أطاح بها فوق العارضة في الدقيقة 85 لتضيع فرصة تركيا في التأهل.

وأخيرا في الدقيقة 94 سجل ماتيوس نونيز الهدف الثالث، بينما سدد رونالدو في العارضة في الدقيقة 96.

بذلك يتأهل منتخب البرتغال لملاقاة مفاجأة الملحق، مقدونيا الشمالية التي تغلبت على إيطاليا بهدف نظيف.

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