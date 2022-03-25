العدالة لم تنزل على ستاد باليرمو.. إيطاليا خارج كأس العالم 2022

كأس العالم للمرة الثانية على التوالي سيكون بدون إيطاليا، بطل أوروبا خسر في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بهدف قاتل أمام مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال القطري.

سجل هدف مقدونيا الشمالية التاريخي: ألكسندر تارجكوفسكي.

الأتزوري على ملعب رينزو باربيرا في مدينة باليرمو خسر لأول مرة في تصفيات كأس العالم على أرضه بتاريخه (48 فوز و11 تعادل وخسارة تاريخية أولى).

وللمرة الرابعة لم يستطع بطل أوروبا من التأهل للنسخة التالية من كأس العالم.

بطل أوروبا سدد 32 مرة على مرمى مقدونيا مقابل 4 مرات على مرمى دوناروما، فخسر بطاقة التأهل للنهائي ومواجهة البرتغال التي تفوقت على تركيا بنتيجة 3-1.

فلم تنزل العدالة على ستاد باليرمو كما قال محمود بكر -رحمة الله- عندما حصل حسام حسن على ركلة جزاء في كأس العالم 1990 ضد هولندا.

وليغيب الأتزوري عن كأس العالم عن كأس العالم للمرة الرابعة والثانية على التوالي في تاريخها.

فيما سيلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره المقدوني يوم الثلاثاء المقبل لحصد بطاقة التأهل المباشرة للمونديال عن قارة أوروبا.

التشكيل

شهد التشكيل عودة تشيرو إيموبيلي لقيادة الهجوم بعدما غاب من قبل بسبب الإصابة.

بينما عوض جانليوكا مانشيني غياب ليوناردو بونوتشي الذي الغائب بسبب الإصابة.















وصف المباراة

في الدقيقة الثالثة سدد إيمرسون بالميري كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى من العارضة.

إيطاليا ظلت تضغط على دفاع مقدونيا بحثا الهدف الأول لكن دون خطورة.

دومينيكو بيراردي أهدر فرصة قاتلة في الدقيقة 30، بعدما سدد كرة ضعيفة مررها له حارس مقدونيا بالخطأ أمسك بها بسهولة.

وفي الدقيقة التالية مرر فيراتي كرة إلى تشيرو إيموبيلي الذي سدد كرة أبعدها الحارس لركنية.

وفي الدقيقة 38 استبسل دفاع مقدونيا أمام فرصتين متتاليتين في نفس الهجمة لإيطاليا لتخرج الكرة لركنية.

وقبل دقيقة من نهاية اللقاء سدد رايوتفسكي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من هجمة مرتدة سريعة تصدى لها دوناروما بثبات.

في الشوط الثاني كان بيراردي أكثر من سدد، ففي 6 دقائق سدد 4 مرات على مرمى مقدونيا دون أن يصيب الشباك.

ورغم محاولات الأتزوري وتغييرات روبرتو مانشيني بنزول جياكومو راسبادوري وساندرو تونالي ولورينزو بيليجريني.

لم يحظ الأتزوري سوى بفرصة واحدة بتسديدة من راسبادوري مرت أعلى العارضة في الدقيقة 80.

مانشيني أجرى تغييرين أخيرين في الدقيقة 90 بنزول جواو بيدرو وجورجيو كيليني.

لكن جاءت الصاعقة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك دوناروما في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وكاد راسبادوري أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 95 لكن كرته مرت بجوار القائم لتنتهي المباراة بخسارة قاتلة لإيطاليا.