تصفيات كأس العالم - موقف أمريكا الجنوبية.. صراع خماسي على مقعدين ونصف

بطاقتان ونصف لحسم المقاعد المتبقية من قارة أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما ضمن منتخبا البرازيل والأرجنتين التأهل سابقا.

FilGoal.com يستعرض معكم سريعا موقف تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قبل جولتين من الحسم.

10 منتخبات تنافست على 4 بطاقات ونصف، حُسم مقاعدان ويتبقى 2 ونصف يتنافس عليها 5 منتخبات.

وإليكم شكل الصراع بين المنتخبات قبل جولتين على النهاية.

الإكوادور

صاحب المركز الثالث تحتاج لنقطة وحيدة من مباراتين من أجل العودة لكأس العالم مرة أخرى منذ 2014.

المنتخب المُلقب بـ "التري" حقق 25 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأرجنتنين الثاني، وهو ثالث أقوى دفاع وثاني أقوى هجوم في التصفيات بعد السامبا والتانجو.

مهمة الإكوادور تبدو سهلة في التأهل إذ تلتقي باراجواي التي انتهت حظوظها في التأهل، وتختتم مشوارها أمام جماهيرها ضد الأرجنتين.

أوروجواي وبيرو

المنتخب السماوي استفاق بعد 4 هزائم وحقق انتصارين ارتقى بها للمركز الرابع برصيد 22 نقطة بل وأصبح موقفه أفضل في حجز بطاقة التأهل.

بينما نفض منتخب بيرو غبار البداية السلبية واستطاع في آخر 4 مباريات حصد 10 نقاط من 12 ارتقى بها للمركز الخامس برصيد 21 نقطة.

يتواجه كلا المنتخبين في لقاء مباشر لحسم بطاقة المركز الرابع على أرض الأول لتحدد شكل الصراع.

ثم ستجمع مواجهة بين أوروجواي وتشيلي وتلتقي بيرو مع باراجواي في الجولة الأخيرة لحسم المقاعد الأخير المؤهل لنهائيات كأس العالم

تشيلي

أداء متذبذب للاروخا وصل بها للمركز السادس برصيد 19 نقطة، وتأمل كتيبة مارتن لاسارتي انتهاء مباراة أوروجواي وبيرو بالتعادل مع فوزهم على البرازيل الذي إن تحقق سيشعل الأجواء في الجولة الأخيرة على البطاقة والنصف الأخيرة.

تشيلي ستلتقي على ملعبها في الجولة الأخيرة مع أوروجواي وستكون مواجهة نارية مرتقبة لحسم بطاقة التأهل الأخيرة.

كولومبيا

يحتاج اللوس كافيتيروس لمعجزة من أجل التأهل خاصة أنهم سيواجون بوليفيا وفنزويلا.

17 نقطة في جعبة كولومبيا في المركز السابع بفارق 4 نقاط عن بيرو صاحبة المركز الخامس المؤهل لملحق كأس العالم.

تأهل إن تحقق سيكون بتعثر بيرو وتشيلي معا في آخر جولتين بشرط ألا يحصدا أكثر من 21 نقطة من أجل أن تتأهل كولومبيا بشرط الفوز في المباراتين.