حازم إمام لـ في الجول: أطالب الجمهور بالتشجيع 90 دقيقة.. وسنراعي الدعوات لاحقا لكل النجوم

طالب حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري الجماهير بالوقوف خلف المنتخب طيلة الـ 90 دقيقة أمام السنغال.

وتحدث أيضا عند الدعوات المقدمة لنجوم الكرة المصرية لحضور المباراة.

وقال حازم إمام لـ FilGoal.com: "أطالب الجمور المصري بالتشجيع طوال 90 دقيقة وتحفيز لاعبي المنتخب لتحقيق الفوز قبل مباراة الإياب".

ورد على دعوات نجوم منتخب مصر أوضح قائلا: "هي فكرة جاءت لي وبداية لأفكار طرحناها".

وأتم "وبعد ذلك ستكون هناك مراعاة لدعوة كل النجوم المصرية".



































































































































وجاءت قائمة الـ48 لاعبا الذين تم دعوتهم لحضور المباراة كالتالي:

أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي "جدو"، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر أبو زيد، أشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد، ياسر ريان، أسامة نبيه، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، أحمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، أحمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، أحمد حسام "ميدو"، إبراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة، إسماعيل يوسف.

ويستضيف منتخب مصر السنغال الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وستقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في ملعب عبد الله داي في العاصمة السنغالية داكار.

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