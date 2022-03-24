رسالة من فينجادا إلى منتخب مصر عبر في الجول: الجميع معكم والأهم أننا نحبكم ونثق بكم

الخميس، 24 مارس 2022 - 22:18

كتب : بسام أبو بكر

نيلو فينجادا

وجه البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لـ اتحاد الكرة المصري رسالة للاعبي المنتخب قبل لقاء السنغال المرتقب في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي غدا الجمعة في التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة في ذهاب الملحق الإفريقي المؤهل للمونديال.

وقال فينجادا عبر FilGoal.com: "منتخب مصر أعزائي اللاعبين والقائد محمد صلاح، أطيب تمنياتي لكم في هذا التحدي الكبير ضد السنغال".

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وأضاف "نأمل تحقيق مباراة كبيرة ونتيجة كبيرة والجميع معكم والأهم أننا نحبكم ونثق بكم وندعمكم وكل شيء سيكون رائعا".

وواصل "أنا متأكد أن الدولة تحطيكم، نحن عائلة معا والآن علينا أن نقود مصر لنتيجة وفوز إيجابي إن شاء الله".

وأتم "أنا فخور بكم وأتمنى لكم التوفيق وشكرا".

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال مساء الجمعة المقبل، في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة في استاد القاهرة وتنطلق في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم 29 من شهر مارس الجاري.

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