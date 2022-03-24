بعد حسم الصعود.. منتخب السعودية يتعادل مع الصين

الخميس، 24 مارس 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

السعودية

تعادل منتخب السعودية مع مضيفه منتخب الصين بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تقدم منتخب السعودية بهدف صالح الشهري في الدقيقة 45 بعد تمريرة من سلمان الفرج.

واقتنص منتخب الصين التعادل بركلة جزاء سجلها تشو شينجي في الديقة 82.

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النقطة رفعت رصيد الصين إلى 6 نقاط في المركز الخامس بلا أمل في اللحاق بأي مقعد مؤهل، بفارق 3 نقاط عن فيتنام متذيل المجموعة.

على الناحية الأخرى ضمن منتخب السعودية تأهله المباشر بفوز اليابان المتصدر (21 نقطة) على أستراليا صاحب المركز الثالث (15 نقطة).

ويحتل الأخضر المركز الثاني بـ20 نقطة، وتبقى له مباراة مع أستراليا تعد تحصيل حاصل بالنسبة للأخير الذي ضمن المركز الثالث المؤهل للملحق، ولكن الفوز سيمنح السعودية الصدارة إن تعثر منتخب اليابان أمام فيتنام في الجولة الأخيرة.

منتخب السعودية منتخب الصين تصفيات كأس العالم
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