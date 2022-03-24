انتهت طريق المونديال – إيطاليا (0) (1) مقدونيا الشمالية.. كأس العالم دون إيطاليا

الخميس، 24 مارس 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

احتفالات إيطاليا بالفوز بـ يورو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة التي تقام في ملعب رينزو باربيرا في نصف نهائي ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة بالمنتصر من مواجهة البرتغال وتركيا لتحديد المتأهل للمونديال.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

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انتهت

ق 92: جووووول قاااااااتل لمقدونيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق ألكسندر تارجوكوفسكي

ق 57: التسديدة الثالثة لبيراردي لكنها خارج الشباك، بعد تسديدة في الدقيقة 53.

ق 52: تسديدة من بيراردي من خارج المنطقة سهلة في يد الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: مرتدة سريعة وتسديدة من رايوتوسكفسي يتصدى لها دوناروما بثبات.

ق 38: استبسال من دفاع مقدونيا بعد تسديدتين من إيطاليا داخل منطقة الجزاء والكرة إلى ركنية.

ق 31: تمريرة من فيراتي إلى إيموبيلي داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس بأطراف أصابعه لركنية.

ق 30: الحارس يمرر كرة خاطئة تصل إلى بيراردي الذي سدد كرة ضعيفة للغاية تصدى لها الحارس.

ق 25: ضغط إيطالي على دفاع مقدونيا ومحاولات لتسجيل أول هدف لكن دون خطورة محققة

ق 3: تسديدة من إيمرسون بالميري من على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

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