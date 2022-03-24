تصفيات كأس العالم- موقف أمريكا الشمالية.. عودة متوقعة لـ كندا وصراع بين أمريكا والمكسيك

3 مواجهات حاسمة لكل منتخب تعني التأهل ممثلا لقارة أمريكا الشمالية من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

FilGoal.com يستعرض معكم سريعا موقف تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قبل 3 جولات من الحسم.

وصلت المنتخبات الـ 8 إلى الجولة 12 والتي ستبدأ فجر الجمعة ويتنافس 5 منتخبات من أصل 8 على ثلاث بطاقات ونصف مؤهلة للمونديال القطري.

انتهت حظوظ الهندوراس وجامايكا والسلفادور.

ويتبقى الصراع بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وبنما وكوستاريكا.

The final stretch is upon us. Here are this week's #CWCQ matches. What are your predictions?👇 - Estamos por llegar al final de #CWCQ; ¿alguna predicción para estos juegos? 👇 pic.twitter.com/QOaoek9iDR — Concacaf (@Concacaf) March 21, 2022

لنسير خطوة تلو الأخرى مع كل منتخب بعد معرفة جدول الترتيب:

كندا

المنتخب الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في التصفيات، وفازوا في آخر 6 مباريات منها ضد أمريكا والمكسيك ليتصدر برصيد 25 نقطة ويحتاج لـ 3 نقاط على أقل تقدير من المباريات الثلاث المقبلة لحجز بطاقة المونديال لأول مرة منذ نسخة 1978.

المباريات: كوستاريكا – جامايكا – بنما

أمريكا والمكسيك

الاسمان الأبرز في القارة سيستلهان مواجهات الجولة 12 من التصفيات بقمة على ملعب الأزتيك فجر اليوم.

أمريكا تتفوق بفارق الأهداف عن المكسيك في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بنفس رصيد الأخير من النقاط.

مباريات الولايات المتحدة الختامية ستكون أصعب ونتيجة إيجابية ضد الغريم التقليدي تعني ضمان بطاقة التأهل.

لتكون مباراة الجولة 12 حاسمة لحجز المركز الثاني خلف كندا والابتعاد عن صداع مقعد الملحق.

مباريات أمريكا: المكسيك – بنما – كوستاريكا

مباريات المكسيك: أمريكا – الهندوراس – السلفادور

بنما وكوستاريكا

الأقرب أن يتنافس المنتخبان على بطاقة الملحق والتي سيلتقي خلالها مع بطل أوقيانوسيا (قارة أستراليا) في شهر يونيو المقبل.

بنما تحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة، ومن خلفها كوستاريكا برصيد 16 نقطة.

وستكون مواجهتي أمريكا وكندا بمثابة كلمة السر في الجولات الثلاث المقبلة لحسم بطاقة الملحق بين المنتخبين.

مباريات بنما: الهندوراس – أمريكا - كندا

مباريات كوستاريكا: كندا – السلفادور - أمريكا