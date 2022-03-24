انتهت طريق المونديال – البرتغال (3) - (1) تركيا.. رونالدو ورفاقه إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي البرتغال وتركيا التي تقام في ملعب الدراجاو في نصف نهائي ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة بالمنتصر من مواجهة إيطاليا ومقدونيا الشمالية لتحديد المتأهل للمونديال.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

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ق 96 رونالدو يسدد والعارضة تتصدى

ق 94 جوووووووول انتهت.. ماتيوس نونيز يسجل الثالث.. البرتغال إلى نهائي الملحق

ق 85 بوراك يلماز يهدر!! ركلة الجزاء تطير فوق العارضة!

ق 83 ركلة جزاء بأمر تقنية الفيديو

ق 66 إنيس أونال بدلا من كريم أكتوركوجلو

ق 65 جووووووووول بوراك يلماز يقلص الفارق.. جنكيز أوندير يرسل التمريرة إلى يلماز ليسجل الهدف وتصبح النتيجة 2-1

ق 56 جوتا يهدر الثالث.. الكرة تصل إليه لينفرد مبكرا ومع خروج الحارس سدد الكرة فوق المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42 جوووووووووووول الثاني للبرتغال.. ديوجو جوتا يسجل الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من أوتافيو

ق 27 الكرة تصل إلى أوركون كوكو الذي يسدد ولكن الحارس ديوجو كوستا يتصدى.. 1-0 للبرتغال

ق 15 جووووووووووووول أوتافيو يسجل الهدف الأول للبرتغال.. تسديدة من برناردو سيلفا ترتد من القائم فيتابعها لاعب بورتو في الشباك

ق 11 ماذا أهدرت يا جوتا! برونو فيرنانديز يهدي جوتا هدفا محققا أمام المرمى ولكن الأخير يسدد فوق العارضة

ق 7 تسديدة من كريستيانو رونالدو تطير فوق العارضة

بداية المباراة