خارج بغداد؟ لا مشكلة.. العراق ينتصر على الإمارات ويؤجل الصراع على ملحق التصفيات

الخميس، 24 مارس 2022 - 21:08

كتب : FilGoal

منتخب العراق قبل مواجهة الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

كان العراق على مقربة من استضافة مباراته ضد الإمارات في بغداد بعد 11 عاما من فرض حظر من إقامة اللقاءات هناك ولكن تغير القرار بشكل مفاجئ لأسباب أمنية ونُقلت المواجهة إلى السعودية.

ولكن رغم ذلك انتصر العراق في النهاية في مباراته المثيرة ضد الإمارات ليحقق أول فوز له في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بهدف دون رد.

واستضاف منتخب العراق منافسه الإمارات في ملعب الملك فهد الدولي في إطار تاسع جولات التصفيات الآسيوية ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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جاء هدف المباراة الوحيد من حسين علي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

تلك النتيجة جعلت رصيد العراق يصل للنقطة الثامنة يحتل بهم المركز الرابع في المجموعة بفارق نقطة عن الإمارات صاحبة المركز الثالث.

وفي الجولة الأخيرة سيستضيف منتخب الإمارات منافسه كوريا الجنوبية المتصدر والذي تأهل بالفعل للمونديال.

فيما يحل منتخب العراق ضيفا على سوريا في ملعب راشد معقل شباب أهلي دبي في الإمارات.

ويحتاج منتخب الإمارات للفوز ليضمن التأهل للملحق لملاقاة أستراليا.

أما العراق فيحتاج للفوز على سوريا وانتظار نتيجة مباراة الإمارات مع كوريا الجنوبية.

العراق الإمارات طريق المونديال
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