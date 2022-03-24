الدرجة الثانية - دكرنس يشعل صراع التأهل في مجموعة بحري

أشعل دكرنس صراع التأهل للدوري المصري الممتاز وزاحم الأولمبي وحرس الحدود بشكل مؤقت على التأهل بعد خوض أولى مباريات الجولة 24 من مجموعة بحري.

وفاز دكرنس بنتيجة 1-0 على المصري بالسلوم وجاء عن طريق مؤمن سمير.

وارتفع رصيد دكرنس لـ 42 نقطة في المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن الأولمبي المتصدر.

فيما اكستح بايونيرز ضيفه الرجاء بنتيجة 5-0، وسجل حسام باولو ثنائية وحسين حمدي ومحمد جميل وحازم الشامي.

وارتقى الفريق مركزا في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة للمركز التاسع.

بينما حقق المجد السكندري الفوز على الزرقا بهدف دون رد، بفضل هدف أحمد فراويلة.

وارتفع رصيده إلى 38 نقطة من 24 مباراة في المركز السابع.

وتأجلت 3 مباريات في مجموعة بحري بسبب سوء الأحوال الجوية وهي:

أبو قير للأسمدة × كفر الشيخ

الحمام × المنصورة

الأولمبي × صيد المحلة

في مجموعة بحري يتصدر الأولمبي الترتيب برصيد 45 نقطة.