تشكيل طريق المونديال - عودة إيموبيلي لإيطاليا ومانشيني يعوض بونوتشي أمام مقدونيا الشمالية

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا تشكيل بطل أوروبا الذي يستعد لمواجهة مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره المقدوني على ملعب رينزو باربيرا في مدينة باليرمو.

ويشهد التشكيل عودة تشيرو إيموبيلي لقيادة الهجوم بعدما غاب من قبل بسبب الإصابة.

بينما يعوض جانليوكا مانشيني غياب ليوناردو بونوتشي الذي الغائب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانليويجي دوناروما

الدفاع: أليساندرو فلورينزي – جانليوكا مانشيني – أليساندرو باستوني – إيمرسون بالميراي

الوسط: نيكولو باريلا – جورجينيو – ماركو فيراتي

الهجوم: دومينيكو بيراردي – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني

والفائز من المباراة يلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع الفائز من مباراة البرتغال وتركيا.