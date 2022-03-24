مران الزمالك – تقسيمة قوية.. وتأهيل لشيكابالا

واصل الزمالك مرانه اليومي وتدرب الفريق اليوم الخميس بمقر النادي في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شرح فيها بعض الأفكار الفنية التي يرغب في التدرب عليها.

واطمأن الجهاز الفني على حالة يوسف إبراهيم "أوباما" عقب تعرضه لحادث سير بسيط أمس الأربعاء.

وخاض اللاعبون مجموعة متنوعة من التدريبات البدنية.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" تدريباته التأهيلية في ظل معاناتهه من الإصابة.

واختتم المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين وقام فيريرا بإيقافها أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا اسبرانسا الأنجولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وودع الزمالك البطولة رسميا بعدما حصد ثلاث نقاط في أول خمس جولات ضمن منافسات المجموعة الرابعة.