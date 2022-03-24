مران الزمالك – تقسيمة قوية.. وتأهيل لشيكابالا

الخميس، 24 مارس 2022 - 20:44

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الوداد

واصل الزمالك مرانه اليومي وتدرب الفريق اليوم الخميس بمقر النادي في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شرح فيها بعض الأفكار الفنية التي يرغب في التدرب عليها.

واطمأن الجهاز الفني على حالة يوسف إبراهيم "أوباما" عقب تعرضه لحادث سير بسيط أمس الأربعاء.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الأهلي أول المتأهلين لنصف نهائي دوري السوبر المصري للرجال حمد إبراهيم يواصل تجربة خطط جديدة للعودة في الدوري.. وإصابة لاعب الإسماعيلي كاف يعلن عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وخاض اللاعبون مجموعة متنوعة من التدريبات البدنية.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" تدريباته التأهيلية في ظل معاناتهه من الإصابة.

واختتم المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين وقام فيريرا بإيقافها أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا اسبرانسا الأنجولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وودع الزمالك البطولة رسميا بعدما حصد ثلاث نقاط في أول خمس جولات ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

الزمالك شيكابالا
نرشح لكم
حمد إبراهيم يواصل تجربة خطط جديدة للعودة في الدوري.. وإصابة لاعب الإسماعيلي الهلال السوداني يطالب بتطبيق تقنية الفيديو ضد الأهلي رفض دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلي أحمد مرتضى: عمرو زكي أحمد أفضل لاعبي الكرة المصرية والزمالك يرحب به عمرو زكي: أشكر مرتضى منصور.. وشرف لي التواجد في الزمالك مران الزمالك - تصعيد حارس الشباب وتعليمات خاصة لـ أوباما وحازم اجتماع تنسيقي للتعاون بين رابطة الأندية المحترفة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عمرو جمال يعود إلى القاهرة من النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي
أخر الأخبار
بعد حسم الصعود.. منتخب السعودية يتعادل مع الصين 12 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر طريق المونديال – إيطاليا (0) (0) مقدونيا الشمالية.. تهديد أول 21 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم- موقف أمريكا الشمالية.. عودة متوقعة لـ كندا وصراع بين أمريكا والمكسيك 33 دقيقة | حلم المونديال
مباشر طريق المونديال – البرتغال (0) - (0) تركيا.. بداية المباراة 37 دقيقة | أوروبا
خارج بغداد؟ لا مشكلة.. العراق ينتصر على الإمارات ويؤجل الصراع على ملحق التصفيات 48 دقيقة | آسيا
الدرجة الثانية - دكرنس يشعل صراع التأهل في مجموعة بحري 54 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل طريق المونديال - عودة إيموبيلي لإيطاليا ومانشيني يعوض بونوتشي أمام مقدونيا الشمالية ساعة | تصفيات كأس العالم
تشكيل طريق المونديال – رونالدو وبرونو وجوتا وبيرناردو أساسيون ضد تركيا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات 4 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر