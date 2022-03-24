حمد إبراهيم يواصل تجربة خطط جديدة للعودة في الدوري.. وإصابة لاعب الإسماعيلي

الخميس، 24 مارس 2022 - 20:38

كتب : ياسر الشريف

احتفالات لاعبي الإسماعيلي بالفوز على الاتحاد السكندري

تعرض حسن ياسين لاعب نادي الإسماعيلي للإصابة اليوم الخميس خلال مران الفريق ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسبما نشر الموقع الرسمي للنادي فإن اللاعب يعاني من شد في الخلفية، ومن المقرر أن يخضع للأشعة لتحديد حجم إصابته ومدة الغياب عن الفريق.

وفضل الجهاز الطبي إراحة اللاعب، تمهيدا لخضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف، قبيل العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة
رفض دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلي رئيس الإسماعيلي: فاوضت حسام حسن قبل التعاقد مع حمد إبراهيم الإسماعيلي لـ في الجول: كسبنا عودة الروح "العلاقة وصلت لطريق مسدود".. ماذا يحدث في الاتحاد السكندري بعد الخسارة من الإسماعيلي

وانضم حسن ياسين للدراويش في سوق الانتقالات الشتوية، قادما من الإنتاج الحربي حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

وفي سياق متصل، فاز الإسماعيلي على عرب أفريكان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشىء، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية.

ثلاثية الإسماعيلي حملت توقيع كل من وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي.

وتأتي تلك الودية، ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل حمد إبراهيم المدير الفني للفريق على تجريب مجموعة من الخطط الفنية فضلا عن إشراك أكثر من لاعب فى عدة مراكز للوقوف على مدى قدراتهم فى تحقيق المرونة التكتيكية للفريق.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول على الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف قبل توقف منافسات الدوري المصري.

وجاء فوز الدراويش الأول في المسابقة بقيادة حمد إبراهيم بعد 7 هزائم و5 تعادلات.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد ثمان نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، ويستعد للقاء المصري البورسعيدي.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
مران الزمالك – تقسيمة قوية.. وتأهيل لشيكابالا الهلال السوداني يطالب بتطبيق تقنية الفيديو ضد الأهلي رفض دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلي أحمد مرتضى: عمرو زكي أحمد أفضل لاعبي الكرة المصرية والزمالك يرحب به عمرو زكي: أشكر مرتضى منصور.. وشرف لي التواجد في الزمالك مران الزمالك - تصعيد حارس الشباب وتعليمات خاصة لـ أوباما وحازم اجتماع تنسيقي للتعاون بين رابطة الأندية المحترفة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عمرو جمال يعود إلى القاهرة من النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي
أخر الأخبار
بعد حسم الصعود.. منتخب السعودية يتعادل مع الصين 12 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر طريق المونديال – إيطاليا (0) (0) مقدونيا الشمالية.. تهديد أول 22 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم- موقف أمريكا الشمالية.. عودة متوقعة لـ كندا وصراع بين أمريكا والمكسيك 34 دقيقة | حلم المونديال
مباشر طريق المونديال – البرتغال (0) - (0) تركيا.. بداية المباراة 38 دقيقة | أوروبا
خارج بغداد؟ لا مشكلة.. العراق ينتصر على الإمارات ويؤجل الصراع على ملحق التصفيات 48 دقيقة | آسيا
الدرجة الثانية - دكرنس يشعل صراع التأهل في مجموعة بحري 54 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل طريق المونديال - عودة إيموبيلي لإيطاليا ومانشيني يعوض بونوتشي أمام مقدونيا الشمالية ساعة | تصفيات كأس العالم
تشكيل طريق المونديال – رونالدو وبرونو وجوتا وبيرناردو أساسيون ضد تركيا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات 4 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر