حمد إبراهيم يواصل تجربة خطط جديدة للعودة في الدوري.. وإصابة لاعب الإسماعيلي

تعرض حسن ياسين لاعب نادي الإسماعيلي للإصابة اليوم الخميس خلال مران الفريق ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسبما نشر الموقع الرسمي للنادي فإن اللاعب يعاني من شد في الخلفية، ومن المقرر أن يخضع للأشعة لتحديد حجم إصابته ومدة الغياب عن الفريق.

وفضل الجهاز الطبي إراحة اللاعب، تمهيدا لخضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف، قبيل العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وانضم حسن ياسين للدراويش في سوق الانتقالات الشتوية، قادما من الإنتاج الحربي حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

وفي سياق متصل، فاز الإسماعيلي على عرب أفريكان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشىء، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية.

ثلاثية الإسماعيلي حملت توقيع كل من وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي.

وتأتي تلك الودية، ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل حمد إبراهيم المدير الفني للفريق على تجريب مجموعة من الخطط الفنية فضلا عن إشراك أكثر من لاعب فى عدة مراكز للوقوف على مدى قدراتهم فى تحقيق المرونة التكتيكية للفريق.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول على الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف قبل توقف منافسات الدوري المصري.

وجاء فوز الدراويش الأول في المسابقة بقيادة حمد إبراهيم بعد 7 هزائم و5 تعادلات.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد ثمان نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، ويستعد للقاء المصري البورسعيدي.