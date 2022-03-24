مؤتمر كوليبالي: غيابي عن نهائي أمم إفريقيا 2019 يخلق روح الثأر للفوز على مصر

كشف كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال أن أسود التيرانجا مستعدين بشكل قوي لمواجهة مصر في كأس العالم، وأنه يسعى للثأر بعدما خسر نهائي أمم إفريقيا 2019 على استاد القاهرة ضد الجزائر.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال غدا الجمعة في التاسعة والنصف مساءً، على استاد القاهرة في ذهاب المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وقال كوليبالي في المؤتمر الصحفي: "مستعدون للمباراة خاصة أننا نعرف مصر منذ نهائي أمم إفريقيا، وهذا ما يزيد صعوبة المباراة ومع الوقت نكون مستعدين بشكل أفضل".

وعن خسارة نهائي أمم إفريقيا 2019 على استاد القاهرة قال: "بالفعل كانت مباراة صعبة جدا شاهدتها من المقصورة، وعندما دخلت الملعب تذكرت تلك المباراة".

وواصل "الكل يعلم ذلك وهذا يجدد الدوافع وهو ما يخلق روح الثأر للفوز على أرض الملعب رغم كل شيء وسنقدم أفضل ما لدينا للتغلب على هذا الضغط".

وعن مواجهة محمد صلاح: "لعبت كثيرا ضد صلاح منذ أن كان في روما الإيطالي وهذا يشكل أهمية كبيرة، وبالنسبة لي يمثل صلاح وماني قوة للمنتخبين".

وأتم "لن نركز على صلاح فقط بل سنركز على جميع لاعبي المنتخب وسنكون حريصين على منع دخول أي هدف ومحاولة استغلال الفرص لإحراز أهداف".

ويلتقي المنتخبان مجددا في الإياب يوم 29 مارس الجاري.