مؤتمر أليو سيسيه: جائعون رغم الفوز بأمم إفريقيا.. ولست بحاجة لزرع دوافع للتفوق على مصر

أوضح أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أنه لا يحتاج لزرع دوافع لتحقيق الفوز على مصر.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال غدا الجمعة في التاسعة والنصف مساءً، على استاد القاهرة في ذهاب المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "وصلنا أمس ونعلم مدة صعوبة المباراة وهذا يؤكد على حالة التركيز القوية والاستعداد التام والوضع أفضل بعد نهاية المران".

وأضاف "مر شهر منذ خضنا نهائي كأس الأمم الإفريقية وكانت مدة كافية لتحسين بعض النقاط، نسعى لتقديم أفضل ما لدينا، ونريد البدء غدا بالشكل الأمثل لتحقيق نتيجة طيبة".

وأكمل "نعرف أننا سنخوض مباراتين نهائيتين للتأهل لكأس العالم، وأعتبرها 3 مباريات بدأت بعدما خضنا نهائي كأس الأمم الإفريقية لأننا كنا نعلم أننا سنلتقي مجددا، وهذا ما يزيد صعوبة المباراة ولابد أن نلعب بذكاء ونتجنب الأخطاء وعلينا الخروج بنتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة الإياب".

وواصل "تأهلنا بهدف واحد في دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية واستطعنا بعد ذلك إحراز 6-7 أهداف في الطريق للنهائي وليس لدينا مشكلة في الهجوم، واللاعبون قادرون على صناعة الفارق في المباراة".

وأردف "ليست لدي علاقة بيني وبين ماني سوى أنه يقدم كل شيء من روحه وقلبه للمنتخب".

وتابع "لا زلنا جائعين رغم الفوز بنهائي كأس الأمم الإفريقية، وليس معنى أننا فزنا بالنهائي على حساب مصر فليس لدينا دوافع".

وأتم "الأصعب هو أن تستمر في الفوز ولاعبو المنتخب السنغالي ليسوا في حالة لدوافع لتحقيق الفوز، ولدينا حالة نهم لمزيد من الانتصارات، لم نتكف بعد الفوز بأمم إفريقيا وهي مباراة نهائية آخر بالنسبة لنا".

ويلتقي المنتخبان مجددا في الإياب يوم 29 مارس الجاري.