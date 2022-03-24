مران المنتخب – التدرب على الحركة السريعة بالكرة وبدونها.. وظهور سلاحين

الخميس، 24 مارس 2022 - 18:31

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر - أفشة

خاض منتخب مصر مرانه الرئيسي على استاد الدفاع الجوي مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء السنغال غدا الجمعة.

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال غدا الجمعة في استاد القاهرة في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

فيما يحل منتخب مصر ضيفا على السنغال الثلاثاء المقبل في ملعب عبد الله داي في العاصمة داكار.

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وشهد المران حديثا جانبيا بين وائل جمعة مدير المنتخب والمدرب العام للفراعنة ضياء السيد.

وخضع حمدي فتحي ومحمد الشناوي لفقرات إطالة بشكل منفرد قبل بدء المران.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة وكان هناك تركيز بعد ذلك على الحركة السريعة يمينا ويسارا ومن الخلف للأمام بالكرة وبدونها وفي مساحات صغيرة.

ثم كان هناك فقرة لتسديد الكرة على المرمى من خارج منطقة الجزاء ومن على جانبي الملعب وتألق فيها محمد صلاح وذلك كسلاح أول لاختراق التكتل الدفاعي المتوقع للسنغال.

فيما ظهر صلا آخر وهو عبارة عن تحرك الأجنحة سريعا والتمرير للقادمون من الخلف وتحديدا لاعبي خط الوسط وبرز دور محمد النني في تلك الجزئية.

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