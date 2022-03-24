طارق مصطفى يعلن عودته إلى الدوري المغربي

الخميس، 24 مارس 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

طارق مصطفى

أعلن طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر عن توليه لقيادة فريق أولمبيك آسفي المغربي.

جاء ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كتب مصطفى: "توكلنا على الله. تجربة جديدة وتحدي جديد مع نادي أولمبيك آسفي في الدوري المغربي. دعواتكم بالتوفيق إن شاء الله".

وسبق لطارق مصطفى تدريب فريقي الدفاع الحسني الجديدي وسريع وادي زم في الدوري المغربي من قبل.

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وجاء تعيينه في قيادة أولمبيك آسفي تعويضا لإقالة عبد الرحيم طاليب، الذي غادر منصبه مباشرة بعد إقصاء الفريق على يد المغرب الفاسي في دور الـ16 لبطولة كأس العرش المغربي.

وكان طارق مصطفى يتولى منصب المدرب العام في جهاز حسام البدري، الذي أقيل بالكامل بعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم.

طارق مصطفى الدوري المغربي أولمبيك آسفي
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