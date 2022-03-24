مؤتمر كيروش: ليس لدينا شيئا نخسره.. ومصر ذهنيا ستكون أفضل من السنغال

شدد كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر على أهمية الحضور الجماهيري في مواجهة السنغال بمباراة الذهاب من المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

كما تحدث عن أن المنتخب الوطني ليس لديه شيئا يخسره أمام أسود التيرانجا، وأن مواجهة استاد القاهرة لن تكون حاسمة بشكل نهائي لحسم بطاقة التأهل للمونديال.

وكل ما يلي قاله البرتغالي كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال:

"نخوض نهائي يستمر لمدة 5 أيام لاختيار المتأهل لكأس العالم، لا شك لدي أن اللاعبين هدفهم إسعاد الجماهير ونهدف فوز جديد ونجاح جديد ومنه بدأ المشوار".

"الشيء الذي أفكر فيه هو القرارات التي سأتخذها في المران وأمامنا فرصة جيدة للتأهل ونريد الاستمتاع بالحاضر، مباراة الغد ليست للاستمتاع بالكرة وسيكون بها بعض التحمل والتحضيات واللاعب رقم 12 وهو الجمهور المصري سيكون مهم جدا للفوز".

"لحسن الحظ معنا مجموعة طيبة من اللاعبين ويكرسون كل مجهودهم من أجل خدمة المنتخب، وبعد الخبرات المكتسبة من كأس العرب وأمم إفريقيا نريد الاستفادة من ذلك في الأيام الحالية".

"رأيت حماس وتركيز اللاعبين، وهذا يمكننا أن نفوز في هذه المباراة".

"نلعب ضد أنفسنا وليس كوت ديفوار أو السنغال، ونريد أن يقدم كل لاعب أفضل شيء ممكن عن آخر مباراة خاضها"

"الفوز متعلق بالعمل الأسبوعي خلال المران، ولدينا 23 لاعبا جاهزين للمشاركة غدا ولا تشعر بالقلق حيال ذلك، والضغط هو اختيار أفضل 11 لاعبا لخوض المباراة وهي فرصة جيدة أن يكون الجميع جاهزا".

"لن تكون مباراة واحدة، سنلعب أول مباراة غدا، الفارق بينها وبين المباراة العادية أنك تلعب شوطين على نفس الملعب، الآن علينا أن نستعد لأول مرة مباراة ولا شيء ينتهي في الشوط الأول وهذا لا يتواجد في كرة القدم، عندما ينتهى الشوط الأول لن تكون النتيجة نهائية وعلينا أن نكون مستعدين للشوط الثاني في داكار".

"خضنا تحضيرات جيدة في كأس العرب وأمم إفريقيا وشاهدنا حضورا جماهيريا ولست قلقا من الحضور الجماهيري أمام السنغال لأنني أؤمن أن الجماهير المصرية ستكون اللاعب رقم 12، وفي صفنا ويدعمنا عندما تكون الكرة في حوزتنا أو مع الخصم".

"في كرة القدم لا شيء يأتي بسهولة، علينا فهم أن الأمور ليست سهلة لنا أو للاعبين، الجمهور مصدر دعم لنا، وسيكون جمهور السنغال في مباراة الإياب مصدر حماس لنا لإشعال حماس اللاعبين ولخوض مباراة أقوى".

"قد تكون المباراة سهلة هنا في القاهرة من وجهة نظركم لكن خططيا هي نصف المباراة ولن تنتهي إلا بعد نهاية الصافرة في السنغال".

"سنلعب في ظروف مختلفة في السنغال ونفس الأمر للخصم هنا في القاهرة، والأهم المجهود المبذول في الملعب في كل الحالات وهذا لا يعني أننا لا نحتاج الدعم الجماهيري لتقديم مباراة جيدة".

"من اليوم الأول قلت إننا سنلعب التصفيات للتأهل لـكأس العالم في شهر مارس، لسنا قلقين من شيء نخسره، بدأنا التحدي منذ 6 أشهر وأدينا كل شيء ونحاول تقديم كل شيء لدينا لأن ليس لدينا شيئا نخسره".

"السنغال أبطال إفريقيا وتأهلوا لكأس العالم وهذا شيء في صالحنا يرفع من علينا الضغوط وعلينا التضحية والتحمل في المباراة ولدينا مجموعة شباب وسيكونوا على الجاهزية وسيضيفوا للمنتخب خلال 5-6 سنوات قادمة".

"مصر ذهنيا ستكون أفضل من السنغال طالما نحن أسرة واحدة وفريق واحد يعمل بشكل جماعي".

"المباريات الدولية صعبة ومختلفة تماما عن بطولات الأندية، والتي تخوض فيها 60 مباراة في الموسم".

"السنغال كمثال تأهلوا لنهائي كأس الأمم رغم أنهم سجلوا هدفا واحدا في دور المجموعات من ضربة جزاء، الأمر المطلوب هو الفوز والمضي قدما، ليس أن تلعب أفضل كرة قدم على الملعب".

"في المباريات الدولية عندما تضع أفضل لاعبين في كل منتخب لا يمكنك توقع ما سيحدث ولدي الكثير من الأمثلة على ذلك، قد تسجل الكثير لكن هدف واحد من ركلة جزاء ساهم في التأهل السنغال على سبيل المثال".

"نريد غدا تسجيل أهداف أكثر منهم وأن نواصل الأداء الدفاعي الجيد وألا نستقبل أهدافا ومنه تصل للنتيجة، أفضل الفرق لديها نظام دفاعي جيد والصعوبة أن تسجل في مرماها، بعد ذلك أن نتحرك للأمام بشكل جيد".

"أترك منتخب السنغال يفكر في إصابة صلاح (ضاحكا) أعرف أن مدرب السنغال رجل ومدرب رائع ويحترمنا مثلما نحترمه، ولا اعتقد أنه سيفكر في تلك الألعاب الذهنية".

"أن يكون هناك رقابة هذا جزء من المباراة، لو تم رقابة محمد صلاح بـ 3 لاعبين هذا يعني أن هناك 7 لاعبين من السنغال سيواجهون 9 من لاعبينا".

"عندما يكون محمد صلاح تحت الضغط، الأهم هو كيف يستغل الفريق الأمر ونحاول تحريك الفريق من حوله، والمباراة لن تكون بين صلاح وماني".

"طبيعي أن يكون الرقابة على صلاح أو السولية أو زيزو والأهم هو كيفية التحرك للفريق".

"شكرا على دعمكم ولا تنسوا إحضار اللاعب رقم 12 غدا في الملعب".