مؤتمر السولية: لم ننس الصورة الأخيرة بعد نهائي إفريقيا.. نريد الرد والتأهل لكأس العالم

الخميس، 24 مارس 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - عمرو السولية

قال عمرو السولية لاعب منتخب مصر إن كل لاعبي الفراعنة لا ينسون الحزن الذي أصابهم جراء الهزيمة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 ضد السنغال مؤكدا أنهم يريدون التعويض بالتأهل لكأس العالم 2022.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

مصر

وحضر السولية المؤتمر الصحفي الذي أقيم لمنتخب مصر مساء اليوم الخميس رفقة المدير الفني للفراعنة كارلوس كيروش.

وقال السولية: "الكل لديه الخبرة الكافية لحضور الجماهير وشعور مختلف عندمات تلعب ضد ملعب الجمهور ممتليء".

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وتابع "نريد أن يكون لدى الجمهور نفس روح الفريق وأتمنى التوفيق لأي 11 في الملعب ونبارك لبعضنا بعد المباراة".

وواصل "نعلم مسؤوليتنا جيدا تجاه المباراة والشعب المصري، هي مباراة نهائية، وحلم الجميع الوصول لكأس العالم وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى لتكون سببا في الوصول للمونديال".

وعن فقدان فرصة التتويج بكأس أمم إفريقيا قال: "لا ننسى الصورة الأخيرة بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية وما تحدثنا بشأنه كلاعبين وجهازفني لدينا الإمكانية للرد والتأهل لكأس العالم وهذا ما أراه في أعين جميع اللاعبين".

وأكمل السولية حديثه "لدينا أمل كبير بتعويض الله لمجهودنا ومع وجود الجماهير سيكون لدينا هدف هو الفوز غدا".

وأتم "كلنا نؤدي المطلوب منا ونحاول تحسين أنفسنا وأن نصبح أفضل من اليوم السابق وندرك أهمية المرحلة ونرى مدى قربنا من التأهل لكأس العالم ولدينا الدوافع للتأهل للمونديال في قطر".

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال غدا الجمعة في استاد القاهرة في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

فيما يحل منتخب مصر ضيفا على السنغال الثلاثاء المقبل في ملعب عبد الله داي في العاصمة داكار.

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