استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات جدو.. قائمة قوية متنوعة
الخميس، 24 مارس 2022 - 18:33
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
فكيف جاءت اختيارات محمد ناجي "جدو" لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق؟
محمد صلاح
محمود الخطيب
حسن شحاتة
محمد أبو تريكة
عصام الحضري
هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا
التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.
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