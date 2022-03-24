تصفيات كأس العالم - بعثة الجزائر تصل الكاميرون

وصلت بعثة منتخب الجزائر منذ قليل إلى مطار دوالا لملاقاة الكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتضن ملعب "جابوما" بِمدينة دوالا الكاميرونية المباراة المرتقبة، غدا الجمعة في الساعة السابعة مساء ضمن إطار مباراة الذهاب من تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في الجزائر.

وتولى سونج المهمة خلفا للبرتغالي توني كونسيساو بعد احتلال المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون.

وكان منتخب الجزائر قد ودع منافسات أمم إفريقيا الأخيرة من دور المجموعات، بينما ودعت الكاميرون من نصف النهائي بعد الخسارة أمام مصر بركلات الترجيح.

وجاءت قائمة الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي- ألكسندر أوكيدجا- مصطفى زغبة

في الدفاع: عيسى ماندي- عبد القادر بدران- مهدي تاهرات- جمال بلعمري- أحمد توبة- يوسف عطال- حسين بن عيادة- يوسف لعوافي- رامي بن سبعيني

في الوسط: إسماعيل بن ناصر- سفيان فيجولي- عدلان قديورة- سفيان بن دبكة- هشام بوداوي- راميز زروقي

في الهجوم: رياض محرز- رشيد غزال- يوسف بلايلي- محمد بن يطو- إسحاق بلوفضيل- إسلام سليماني

بينما أتت قائمة الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا - ديفيز إيباسي - أندريا أونانا

خط الدفاع: كولينز فاي - أوليفييه مبايزو - مايكل نجادو - جان شارل كاستيليتو - بيتولو أمبرواز أويونجو - تولو نوهو - هارولد موكودي - دوبليكس تشامبا.

خط الوسط: جان جونيور أونانا - مالونج كوندي - صامويل أوم جويه - مارتن هونجلا - أوليفييه نتشام - جاندو فوكس - جايل أوندوا.

خط الهجوم: إجناتيوس جاناجو - إريك ماكسيم تشوبو موتينج - كارل توكو إيكامبي - مومي نجامالو - فينسنت أبو بكر- كيفن سوني - لياندري تاوامبا.