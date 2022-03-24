تصفيات كأس العالم - بعثة الجزائر تصل الكاميرون

الخميس، 24 مارس 2022 - 17:26

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر أمم إفريقيا

وصلت بعثة منتخب الجزائر منذ قليل إلى مطار دوالا لملاقاة الكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتضن ملعب "جابوما" بِمدينة دوالا الكاميرونية المباراة المرتقبة، غدا الجمعة في الساعة السابعة مساء ضمن إطار مباراة الذهاب من تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في الجزائر.

أخبار متعلقة
إيتو يحفز لاعبي الكاميرون قبل ملاقاة الجزائر بكلمات قوية عشيو يتحدث لـ في الجول عن حظوظ الجزائر في التأهل لكأس العالم.. واستبعاد بونجاح مصر تفوز على الجزائر وتحقق لقب بطولة شمال إفريقيا للناشئين الإصابة تبعد جناح الكاميرون عن مباراتي الجزائر

وتولى سونج المهمة خلفا للبرتغالي توني كونسيساو بعد احتلال المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون.

وكان منتخب الجزائر قد ودع منافسات أمم إفريقيا الأخيرة من دور المجموعات، بينما ودعت الكاميرون من نصف النهائي بعد الخسارة أمام مصر بركلات الترجيح.

وجاءت قائمة الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي- ألكسندر أوكيدجا- مصطفى زغبة

في الدفاع: عيسى ماندي- عبد القادر بدران- مهدي تاهرات- جمال بلعمري- أحمد توبة- يوسف عطال- حسين بن عيادة- يوسف لعوافي- رامي بن سبعيني

في الوسط: إسماعيل بن ناصر- سفيان فيجولي- عدلان قديورة- سفيان بن دبكة- هشام بوداوي- راميز زروقي

في الهجوم: رياض محرز- رشيد غزال- يوسف بلايلي- محمد بن يطو- إسحاق بلوفضيل- إسلام سليماني

بينما أتت قائمة الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا - ديفيز إيباسي - أندريا أونانا

خط الدفاع: كولينز فاي - أوليفييه مبايزو - مايكل نجادو - جان شارل كاستيليتو - بيتولو أمبرواز أويونجو - تولو نوهو - هارولد موكودي - دوبليكس تشامبا.

خط الوسط: جان جونيور أونانا - مالونج كوندي - صامويل أوم جويه - مارتن هونجلا - أوليفييه نتشام - جاندو فوكس - جايل أوندوا.

خط الهجوم: إجناتيوس جاناجو - إريك ماكسيم تشوبو موتينج - كارل توكو إيكامبي - مومي نجامالو - فينسنت أبو بكر- كيفن سوني - لياندري تاوامبا.

الجزائر الكاميرون كأس العالم
نرشح لكم
بعد حسم الصعود.. منتخب السعودية يتعادل مع الصين مباشر طريق المونديال – إيطاليا (0) (0) مقدونيا الشمالية.. تهديد أول تشكيل طريق المونديال - عودة إيموبيلي لإيطاليا ومانشيني يعوض بونوتشي أمام مقدونيا الشمالية لاعب السنغال السابق لـ في الجول: مصر خصما يصعب مواجهته طوال الوقت.. ونمتلك أفضلية الإياب تصفيات أوروبا لكأس العالم - مواجهة نارية منتظرة ومباراة معلقة وبولندا تنتظر في الوقت القاتل.. اليابان تهزم أستراليا وتتأهل رفقة السعودية إلى كأس العالم موعد مباريات الخميس 24 مارس 2022.. تصفيات آسيا وأوروبا لكأس العالم زيزو: مباراة السنغال الأهم في حياة لاعبي منتخب مصر
أخر الأخبار
بعد حسم الصعود.. منتخب السعودية يتعادل مع الصين 18 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر طريق المونديال – إيطاليا (0) (0) مقدونيا الشمالية.. تهديد أول 27 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم- موقف أمريكا الشمالية.. عودة متوقعة لـ كندا وصراع بين أمريكا والمكسيك 39 دقيقة | حلم المونديال
مباشر طريق المونديال – البرتغال (0) - (0) تركيا.. بداية المباراة 43 دقيقة | أوروبا
خارج بغداد؟ لا مشكلة.. العراق ينتصر على الإمارات ويؤجل الصراع على ملحق التصفيات 54 دقيقة | آسيا
الدرجة الثانية - دكرنس يشعل صراع التأهل في مجموعة بحري ساعة | الدرجة الثانية
تشكيل طريق المونديال - عودة إيموبيلي لإيطاليا ومانشيني يعوض بونوتشي أمام مقدونيا الشمالية ساعة | تصفيات كأس العالم
تشكيل طريق المونديال – رونالدو وبرونو وجوتا وبيرناردو أساسيون ضد تركيا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات 4 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر