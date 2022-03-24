قائد المغرب: جئنا إلى الكونغو الديمقراطية من أجل الانتصار وليس للتعادل

الخميس، 24 مارس 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

فرحة منتخب المغرب بالهدف ضد مصر - أمم إفريقيا

شدد رومان سايس فائد المغرب على أن منتخب بلاده سافر إلى الكونغو الديمقراطية من أجل تحقيق الفوز وليس اللعب على التعادل، وذلك في لقاء الفريقين بالدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ويحل المنتخب المغربي ضيفا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بملعب الشهداء.

وقال سايس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "جئنا إلى الكونغو الديمقراطية من أجل تحقيق الفوز، وليس للتعادل، كما نطمح بالطبع لتحقيق الانتصار في لقاء الإياب بالمغرب".

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وأضاف مدافع ولفرهامبتون "لن نغير طريقة اللعب التي نلعب بها منذ عامين مع المدرب وحيد خليلوزيتش".

وتابع "جماهير المغرب كانت غاضبة بعدما ودعنا بطولة أمم إفريقيا الأخيرة من الدور ربع النهائي، لكنها كانت تجربة مهمة لكل اللاعبين وخصوصا الوافدين الجدد".

وأكمل "الخبرة التي اكتسبناها من المشاركة في أمم إفريقيا ستساعدنا على تفادي الأخطاء التي وقعنا فيها بالكاميرون".

وواصل سايس "لا يهمنا ما تقوم به الجماهير الكونغولية من مناوشات فهذا طبيعي في القارة الإفريقية، ما يهمنا هو أن نقدم مستوى جيد في المباراة وأن نحقق الفوز ولا شيء غيره".

ويقام الإياب بملعب محمد الخامس يوم 29، من أجل تذكرة مؤهلة للمونديال.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب مصر مع السنغال، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

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