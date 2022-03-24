خليلوزيتش يؤكد غياب الزلزولي عن لقاء الذهاب أمام الكونغو الديمقراطية ويوضح الأسباب

أكد وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب غياب عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة عن مباراة منتخب المغرب الأولى ضد الكونغو الديمقراطية.

ويحل المنتخب المغربي ضيفا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بملعب الشهداء.

وقال خليلوزيتش في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "لقد وصل الزلزولي مصابا".

وأضاف "يخضع لبرنامج علاجي خاص لأننا لن نشركه في لقاء الذهاب الذي يقام على العشب الصناعي".

وتابع المدرب البونسي "المشاركة على العشب الصناعي قد تؤدي إلى تفاقم الإصابة".

وأتم "سيكون متاحا للمشاركة في لقاء الإياب الذي يقام على العشب الطبيعي في المغرب".

وغاب الزلزولي عن مران المغرب الجماعي يوم الأربعاء من أجل الخضوع لبرنامج تدريبي خاص,

وتصارع المنتخبان المغربي والإسباني على الظفر بخدمات الزلزولي، قبل أن ينشر لاعب برشلونة صاحب الجنسيتين المغربية والإسبانية صورته بقميص منتخب المغرب، قبل أسبوعين فقط من مواجهتي الكونغو الديمقراطية وكتب عليها "قريبا".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد حاول ضم الزلزولي في أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون لكن اللاعب استمر مع برشلونة.

وفقد الزلزولي مكانه في فريق برشلونة خلال الفترة الماضية بعد إنضمام صفقات جديدة مثل إيميريك أوباميانج وفيران توريس وأداما تراوري.

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ويقام الإياب بملعب محمد الخامس يوم 29، من أجل تذكرة مؤهلة للمونديال.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب مصر مع السنغال، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب نيجيريا مع غانا.