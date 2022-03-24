استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أسامة حسني.. الخطيب يتصدر وأسطورة الزمالك ثانيا

الخميس، 24 مارس 2022 - 16:34

كتب : نادر عيد

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - أسامة حسني

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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فكيف جاءت اختيارات أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق؟

- محمود الخطيب

- حسن شحاتة

- محمد أبو تريكة

- محمد صلاح

- عصام الحضري

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

استفتاء الأفضل أسامة حسني
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