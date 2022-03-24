خبر في الجول - طائرة الزمالك يتفق مع البرازيلي رافائيل فيريرا قبل مواجهة الأهلي

الخميس، 24 مارس 2022 - 16:08

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد سموحة - كرة طائرة

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع البرازيلي رافائيل فيريرا لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الكوبي يوسفاني هرنانديز قبل مواجهة سموحة في ربع النهائي وانضم الأربعاء الماضي.

وتغلب الزمالك على سموحة بنتيجة 2-0 في سلسلة المباريات ليتأهل إلى نصف النهائي ويصطدم بالأهلي حامل اللقب.

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وتقام مباريات نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للنهائي، وتلعب المباريات أيام 30 و31 مارس الجاري بالإضافة إلى 1 ابريل حال اللجوء لمباراة فاصلة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أتم الاتفاق بشكل رسمي مع البرازيلي رافائيل فيريرا الذي سيصل إلى مصر خلال ساعات قليلة.

ويستمر عقد اللاعب مع الزمالك حتى نهاية المشاركة في البطولات الرسمية هذا الموسم.

وكان النادي في مفاوضات متقدمة مع لاعب يحمل الجنسية البلغارية قبل أن تتوقف الصفقة ويتم التعاقد مع لاعب البرازيل.

كرة طائرة الزمالك الأهلي
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