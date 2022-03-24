أجيري يتولى القيادة الفنية لـ ريال مايوركا

الخميس، 24 مارس 2022 - 16:15

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - خافيير أجيري

وتلقى ريال مايوركا خمس هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة، ليتكبد الفريق 15 خسارة في الليجا، مع تعادل في ثماني مباريات حيث لم يُحقق الفريق الفوز خلال خمسة لقاءات فقط.

وأعلن نادي مايوركا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يرحب بوجود المدرب المكسيكي، وكتب: "مرحبا، أجيري".

وكان النادي الإسباني قد نشر أمس بيانا، أعلن فيه رحيل لويس جارسيا، وكتب: "يعلن نادي مايوركا أن لويس جارسيا لم يعد مديرا فنيا للفريق بعد الآن".

وأضاف: "نحن نتمنى كل التوفيق ونشكره على كل العمل الذي قام به حتى الآن، حيث قاد النادي في الموسم الماضي إلى لا ليجا، وحصد 82 نقطة، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي".

وكان أجيري قد أقيل منذ أسابيع قليلة في الـ26 من فبراير الماضي من القيادة الفنية لنادي مونتيري المكسيكي.

وسبق للمكسيكي التدريب من قبل في إسبانيا، حيث تولى تدريب أتلتيكو مدريد، ريال سرقسطة، إسبانيول، بجانب ليجانيس، حيث دربه من نوفمبر 2019 وحتى يوليو 2020.

ويقبع ريال مايوركا في مناطق الهبوط في المركز الـ18 برصيد 26 نقطة ومتبقى ثمانية جولات على نهاية الدوري الإسباني.

ريال مايوركا خافيير أجيري
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