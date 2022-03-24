مهاجم الكونغو الديمقراطية ينضم لكتيبة كوبر بعد تدخل رئيس الجمهورية

الخميس، 24 مارس 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - الكونغو الديمقراطية

انضم ميشاك إيليا مهاجم الكونغو الديمقراطية لصفوف منتخب بلاده بعد تدخل رئيس الجمهورية شخصيا، وذلك قبل ملاقاة المغرب في الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ويحل المنتخب المغربي ضيفا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم بملعب الشهداء.

ومن المتوقع أن ينضم مهاجم يانج بويز السويسري إلى كتيبة هيكتور كوبر لأول مرة يوم الخميس قبل 24 ساعة من لقاء الذهاب، بعدما تأجل وصوله إلى كينشاسا لأكثر من مرة.

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لم يلعب إيليا في صفوف المنتخب الكونغولي منذ أكثر من عامين بسبب مشاكل مع جماهير ناديه السابق، مازيمبي، وصلت إلى التهديد بالقتل، حسب بعض التقارير.

وأشارت الصحف الكونغولية إلى أن تدخل فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأمر جعل إيليا يعود إلى أرض وطنه.

المهاجم ظهر قبل أسابيع في مقطع فيديو يوضح فيه استعداده للعودة إلى صفوف المنتخب، ليتم اختياره من قبل المدرب الأرجنتيني في قائمة مباراتي المغرب.

ويقام الإياب بملعب محمد الخامس يوم الثلاثاء، من أجل تذكرة مؤهلة للمونديال.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب مصر مع السنغال، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

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