سبورت: ليفاندوفسكي يستقر على برشلونة بعد غموض مستقبله مع بايرن ميونيخ

حدد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ رغبته باللعب لأحد الأندية بعد حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي الإيطالي.

وينتهي عقد صاحب الـ35 عاما مع بايرن ميونيح في يونيو 2023 وحتى الآن لا جديد بخصوص مفاوضات التجديد.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن رغبة ليفاندوفسكي في الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويثير مستقبل ليفاندوفسكي الكثير من الغموض بعد تصريحات هيربرت هاينر رئيس النادي البافاري بأنه لن يتعجل في تمديد عقود ثلاثة لاعبين من ضمنهم روبرت ليفاندوفسكي نجم ومهاجم الفريق.

وتأتي رغبة النجم البولندي، بعد أن كشفت الصحيفة ذاتها عن عرض برشلونة للاعب بعقد مدته عامين.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه بنجم آخر بعد رحيل ليونيل ميسي في مطلع الصيف الماضي بعد فشل تجديد تعاقده مع النادي.

وشارك المهاجم البولندي خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات في 36 مباراة سجل خلالها 43 هدفا وصنع 4 آخرين

ويتربع ليفاندوفسكي على قائمة هدافين الدوري الألماني للموسم الحالي برصيد 29 هدف.

وبشكل عام، يأتي ليفاندوفسكي ثانيا في قائمة هدافين النادي البافاري عبر التاريخ.