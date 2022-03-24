سبورت: ليفاندوفسكي يستقر على برشلونة بعد غموض مستقبله مع بايرن ميونيخ

الخميس، 24 مارس 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

حدد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ رغبته باللعب لأحد الأندية بعد حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي الإيطالي.

وينتهي عقد صاحب الـ35 عاما مع بايرن ميونيح في يونيو 2023 وحتى الآن لا جديد بخصوص مفاوضات التجديد.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن رغبة ليفاندوفسكي في الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

أخبار متعلقة
بايرن يستعيد توازنه محليا بفوز كبير على يونيون برلين في ليلة تاريخية لـ ليفاندوفسكي لوثر ماتيوس: بايرن ميونخ لا يحترم ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي: أؤيد عدم مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم ليفاندوفسكي: ضغطنا على دواسة البنزين منذ الدقيقة الأولى أمام سالزبورج

ويثير مستقبل ليفاندوفسكي الكثير من الغموض بعد تصريحات هيربرت هاينر رئيس النادي البافاري بأنه لن يتعجل في تمديد عقود ثلاثة لاعبين من ضمنهم روبرت ليفاندوفسكي نجم ومهاجم الفريق.

وتأتي رغبة النجم البولندي، بعد أن كشفت الصحيفة ذاتها عن عرض برشلونة للاعب بعقد مدته عامين.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه بنجم آخر بعد رحيل ليونيل ميسي في مطلع الصيف الماضي بعد فشل تجديد تعاقده مع النادي.

وشارك المهاجم البولندي خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات في 36 مباراة سجل خلالها 43 هدفا وصنع 4 آخرين

ويتربع ليفاندوفسكي على قائمة هدافين الدوري الألماني للموسم الحالي برصيد 29 هدف.

وبشكل عام، يأتي ليفاندوفسكي ثانيا في قائمة هدافين النادي البافاري عبر التاريخ.

برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أجيري يتولى القيادة الفنية لـ ريال مايوركا فناربخشة يعلن استبعاد أوزيل وتوفان من قائمة الفريق بعد دعمه لـ فلسطين.. حكيمي يشيد بـ بيلرين تصفيات أوروبا لكأس العالم - مواجهة نارية منتظرة ومباراة معلقة وبولندا تنتظر سبورت: ألفيش وكيل برشلونة السري للتعاقد مع بديل ديمبيلي ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا هولنديا ألبا بعد الكلاسيكو: كانت مباراة لتسجيل المزيد من الأهداف.. وبيدري يذكرني بإنييستا الحكومة البريطانية تسمح لـ تشيلسي بعودة بيع التذاكر للجماهير
أخر الأخبار
مؤتمر السولية: لم ننس الصورة الأخيرة بعد نهائي إفريقيا.. نريد الرد والتأهل لكأس العالم 10 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - بعثة الجزائر تصل الكاميرون 20 دقيقة | تصفيات كأس العالم
قائد المغرب: جئنا إلى الكونغو الديمقراطية من أجل الانتصار وليس للتعادل 39 دقيقة | حلم المونديال
خليلوزيتش يؤكد غياب الزلزولي عن لقاء الذهاب أمام الكونغو الديمقراطية ويوضح الأسباب 55 دقيقة | حلم المونديال
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أسامة حسني.. الخطيب يتصدر وأسطورة الزمالك ثانيا ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
أجيري يتولى القيادة الفنية لـ ريال مايوركا ساعة | أوروبا
خبر في الجول - طائرة الزمالك يتفق مع البرازيلي رافائيل فيريرا قبل مواجهة الأهلي ساعة | رياضات أخرى
سبورت: ليفاندوفسكي يستقر على برشلونة بعد غموض مستقبله مع بايرن ميونيخ ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات