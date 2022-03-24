فناربخشة يعلن استبعاد أوزيل وتوفان من قائمة الفريق

الخميس، 24 مارس 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

ميسوت أوزيل - فنربخشة

أعلن نادي فناربخشة التركي استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وأوزان توفان من قائمة الفريق.

مسعود أوزيل

النادي : فنرباهتشة

وشارك الثنائي في أخر مباريات الفريق في الدوري التركي يوم الأحد الماضي.

وكشف نادي فناربخشة عبر موقعه الرسمي: "تم استبعاد الثنائي أوزيل وتوفان من قائمة الفريق".

أخبار متعلقة
الدوري الأوروبي - سليماني ينتصر مع ليون.. اللحظات الأخيرة تفسد هدف أوزيل كروس: البعض وصفني بـ "النازي" بعد اعتزال أوزيل دوليا إصابة أوزيل بالكاحل ومخاوف لغيابه لفترة طويلة أوزيل يتحدث بعد خسارة أول دربي ضد جالاتا سراي

ولم يكشف النادي التركي أسباب استبعاد الثنائي من قائمة الفريق بشكل واضح.

وأشارت تقارير تركية إلى أن سبب الاستبعاد هو السلوك غير المنضبط للثنائي.

وشارك أوزيل مع فناربخشة في المباراة الأخيرة قبل أن يتم استبداله بين شوطي المباراة.

أما توفان فشارك كبديل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ويحتل فناربخشة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي قبل ثماني جولات من النهاية برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن كونيا سبور صاحب المركز الثاني.

وكان فناربخشة قد تغلب على كونياسبور بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري التركي.

أوزيل فناربخشة الدوري التركي
نرشح لكم
أجيري يتولى القيادة الفنية لـ ريال مايوركا سبورت: ليفاندوفسكي يستقر على برشلونة بعد غموض مستقبله مع بايرن ميونيخ بعد دعمه لـ فلسطين.. حكيمي يشيد بـ بيلرين تصفيات أوروبا لكأس العالم - مواجهة نارية منتظرة ومباراة معلقة وبولندا تنتظر سبورت: ألفيش وكيل برشلونة السري للتعاقد مع بديل ديمبيلي ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا هولنديا ألبا بعد الكلاسيكو: كانت مباراة لتسجيل المزيد من الأهداف.. وبيدري يذكرني بإنييستا الحكومة البريطانية تسمح لـ تشيلسي بعودة بيع التذاكر للجماهير
أخر الأخبار
كاف يعلن عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 12 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر كوليبالي: غيابي عن نهائي أمم إفريقيا 2019 يخلق روح الثأر للفوز على مصر 24 دقيقة | حلم المونديال
مؤتمر أليو سيسيه: جائعون رغم الفوز بأمم إفريقيا.. ولست بحاجة لزرع داوفع للتفوق على مصر 33 دقيقة | حلم المونديال
استراحة طريق المونديال – العراق (0) (0) الإمارات.. بداية الشوط الثاني ساعة | آسيا
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات جدو.. قائمة قوية متنوعة ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
مران المنتخب – التدرب على الحركة السريعة بالكرة وبدونها.. وظهور سلاحين ساعة | منتخب مصر
طارق مصطفى يعلن عودته إلى الدوري المغربي 2 ساعة | الوطن العربي
مؤتمر كيروش: ليس لدينا شيئا نخسره.. ومصر ذهنيا ستكون أفضل من السنغال 2 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات 4 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر