فناربخشة يعلن استبعاد أوزيل وتوفان من قائمة الفريق

أعلن نادي فناربخشة التركي استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وأوزان توفان من قائمة الفريق.

مسعود أوزيل النادي : فنرباهتشة

وشارك الثنائي في أخر مباريات الفريق في الدوري التركي يوم الأحد الماضي.

وكشف نادي فناربخشة عبر موقعه الرسمي: "تم استبعاد الثنائي أوزيل وتوفان من قائمة الفريق".

ولم يكشف النادي التركي أسباب استبعاد الثنائي من قائمة الفريق بشكل واضح.

وأشارت تقارير تركية إلى أن سبب الاستبعاد هو السلوك غير المنضبط للثنائي.

وشارك أوزيل مع فناربخشة في المباراة الأخيرة قبل أن يتم استبداله بين شوطي المباراة.

أما توفان فشارك كبديل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ويحتل فناربخشة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي قبل ثماني جولات من النهاية برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن كونيا سبور صاحب المركز الثاني.

وكان فناربخشة قد تغلب على كونياسبور بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري التركي.