إيتو يحفز لاعبي الكاميرون قبل ملاقاة الجزائر بكلمات قوية

الخميس، 24 مارس 2022 - 14:43

كتب : FilGoal

صامويل إيتو

حفز صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لاعبي المنتخب الكاميروني قبل مواجهة الجزائر في دور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بكلمات قوية.

ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على الكاميرون يوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم المؤهل للمونديال، قبل أن يستضيفه يوم الثلاثاء في الإياب.

وقال إيتو في حديثه للاعبي المنتخب الكاميروني: "كأس العالم لا تقام كل يوم، وأنتم لديكم فرصة جيدة للتأهل".

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وأضاف "أتمنى أن تغتنموا هذه الفرصة الفريدة من نوعها، هناك لاعبين عظماء مثل جورج ويا لم يظهروا في بطولات كأس العالم".

وأكمل "بعضكم لعب في نهائيات كأس العالم من قبل، إنها بطولة تستحق بذل كل المجهودات”.

وتابع حديثه للاعبين "ستواجهون أحد أقوى المنتخبات في القارة السمراء لذا سيكون للتأهل إلى المونديال طعم أجمل".

وأتم "لا شيء مستحيل.. أنتم الأسود برهنوا قوتكم كما برهنتم من قبل، وأنا لا أشك في قدراتكم".

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب مصر ضد السنغال، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

الكاميرون الجزائر حلم المونديال
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