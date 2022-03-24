كاف يوافق على حضور جماهيري كامل لمباراة غانا ونيجيريا

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على طلب غانا بحضور 40 ألف متفرج في مباراة ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 ضد نيجيريا.

ويحتضن ملعب بابا يارا في كوماسي اللقاء يوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد أن طلب الاتحاد الغاني لكرة القدم لعب المباراة بكامل طاقة الملعب باتباع القواعد التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ونصح الاتحاد الغاني لكرة القدم جميع الغانيين بالامتثال لجميع تدابير السلامة والأمن الموضوعة بصرامة حتى يتمكنوا من إنجاح المباراة ولتجنب أي عقوبات من كاف أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقام مباراة الإياب في نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.

الفائز سيقتنص تذكرة التأهل للمونديال الذي يقام في الشرق الأوسط لأول مرة.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب مصر مع السنغال، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية.

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