توقعات نجوم الفن لنتيجة مباراة مصر والسنغال

الخميس، 24 مارس 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر × السنغال

يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخب مصر أمام السنغال في التاسعة والنصف من مساء غدا الجمعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت توقعات نجوم الفن كالآتي

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