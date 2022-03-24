توقعات نجوم الفن لنتيجة مباراة مصر والسنغال
الخميس، 24 مارس 2022 - 13:55
كتب : FilGoal
يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخب مصر أمام السنغال في التاسعة والنصف من مساء غدا الجمعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
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