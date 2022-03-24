توقعات نجوم الفن لنتيجة مباراة مصر والسنغال

يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخب مصر أمام السنغال في التاسعة والنصف من مساء غدا الجمعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت توقعات نجوم الفن كالآتي