تصفيات أوروبا لكأس العالم - مواجهة نارية منتظرة ومباراة معلقة وبولندا تنتظر

الخميس، 24 مارس 2022 - 13:46

كتب : دعاء نائل

كأس العالم

تبدأ اليوم الخميس المرحلة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في قطر في نهاية العام الجاري.

ثلاث مجموعات، اثنا عشر منتخبا، ولن يتأهل سوى ثلاثة فرق فقط.

وسيلعب الملحق الأوروبي على مرحلتين، إذ يلزم كل فريق الفوز في مباراته الأولى والتي ستعقد اليوم للعب مباراته الأخيرة في الـ29 من شهر مارس الجاري من أجل حجز بطاقة الصعود.

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وتقام جميع مباريات نصف النهائي اليوم الخميس الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر.

المجموعة الأولى:

ويلز X النمسا

أسكتلندا X أوكرانيا (تأجلت إلى يونيو لظروف الحرب)

تتعلق حسم هذه المجموعة بالنسبة للفائز من ويلز والنمسا حتى يونيو المقبل لحين لعب مباراة إسكتلندا وأوكرانيا.

المجموعة الثانية:

السويد X التشيك

حسمت بولندا مباراتها الأولى بعد إقصاء روسيا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية الغزو الروسي على أوكرانيا.

وتنتظر بولندا الفائز من السويد والتشيك من أجل حجز بطاقة التأهل.

المجموعة الثالثة:

إيطاليا X مقدونيا الشمالية

تركيا X البرتغال

قد تشهد هذه المجموعة مباراة نارية في حال فازت إيطاليا على مقدونيا الشمالية وتخطت البرتغال عقبة تركيا.

وبذلك فمن المؤكد ألا يتأهل أحد منتخبي إيطاليا والبرتغال إلى كأس العالم المقبلة في قطر.

كأس العالم البرتغال إيطاليا
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