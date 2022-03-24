قبل مواجهة السنغال.. شركة تذكرتي تعلن موعد فتح وغلق أبواب استاد القاهرة وقائمة الممنوعات
الخميس، 24 مارس 2022 - 13:38
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن إصدار تذاكر مباراة مصر أمام السنغال موعد فتح وغلق أبواب استاد القاهرة أمام الجماهير وقائمة الممنوعات.
ويستضيف استاد القاهرة مباراة مصر أمام السنغال في ذهاب التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في التاسعة والنصف من مساء غدا الجمعة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السنغال مساء الثلاثاء 29 من مارس الجاري.
وكشفت شركة تذكرتي "فتح الأبواب أمام الجماهير الساعة 3 عصرا على أن يتم غلقها الساعة 8 مساء".
بينما جاءت قائمة الممنوعات كالآتي:
- ممنوع دخول شاحن الموبايل
- ممنوع دخول الباور بانك
- ممنوع دخول السماعات السلكية
- ممنوع دخول المواد الكحولية
- ممنوع دخول الزجاجات بكافة أنواعها والعلب المعدنية
- ممنوع دخول الألعاب النارية والمواد القابلة للاشتعال
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